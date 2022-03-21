Emirates, Tel Aviv uçuşlarına başlama tarihini 23 Haziran olarak belirledi

Emirates, 23 Haziran 2022 itibarıyla Tel Aviv’e günlük uçuşların başlayacağını duyurdu. Emirates Tel Aviv seferlerini, First Class yolcuları için sekiz adet özel süitli kabin, Business Class yolcuları için 42 adet yatağa dönüşebilen koltuk ve Economy Class yolcuları için 304 adet ferah ve geniş koltuk sunan üç sınıflı düzenlemeye sahip Boeing 777-300ER uçağı ile gerçekleştirecek.

Emirates Havayolu Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Covid seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde gevşemeye devam etmesiyle ve daha fazla sınır kapısının seyahate açılmasıyla birlikte nihayet bu yaz yolcularımızı Tel Aviv uçuşlarımızda ağırlamayı, kendilerine merkezimiz Dubai’den uçuş ve geniş çapta bağlantı seçeneği sunmayı heyecanla bekliyoruz. Emirates’in İsrail’e uçuşlarını başlatması sadece muazzam ölçüde biriken talebin ortaya çıkmasını sağlamakla kalmıyor, ayrıca kendimize özgü misafirperverliğimiz ve sunduğumuz ödüllü uçak içi hizmetimizin yanı sıra, yolcularımıza daha fazla seçenek sağlaması ve işletmeler için ise, Dubai’yi ve onun da ötesinde geniş uçuş ağımızda bulunan yaklaşık 130 noktayı ziyaret etmek için daha fazla fırsat sunulması anlamına gelecek.”

Adnan Kazım sözlerine şöyle devam etti: “Emirates ticaret ve turizm için yeni fırsatlar yaratma ve BAE ile İsrail arasında çift taraflı bağları güçlendirme gayesindedir. Yeni hizmetimizin, İsrail’in çok sayıda global seyahat noktası ile bağlantısını arttırma konusunda olumlu bir etkisi olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz ve bu hizmeti gerçekleştirmekte gösterdikleri daimi destek için BAE ve İsrail makamlarına teşekkür ediyoruz.”

23 Haziran’da EK931 sefer sayısı ile yapılacak ilk uçuş yerel saat ile 15:50’de Dubai’den kalkarak 18:00’de Ben Gurion Havalimanı’na varacak. EK932 sefer sayılı dönüş uçuşu ise 19:55’te Tel Aviv’den ayrılarak yerel saat ile 23:59’da Dubai’ye ulaşacak. Uçuş zamanları, Dubai’ye rahat ulaşım ve Tayland, Hindistan, Filipinler, Maldivler, Sri Lanka ve Güney Afrika gibi popüler tatil noktalarına en iyi aktarma fırsatlarını sağlayacak şekilde programlandı.

Flydubai tarafından yapılan çok sayıda günlük ortak uçuşla birlikte, yeni Emirates uçuşları, Yahudi topluluklarına ev sahipliği yapan Avustralya, Hindistan, Filipinler, Tayland ve Güney Afrika genelinde çok sayıda günlük ve haftalık uçuşla Emirates uçuş noktalarından rahat bağlantı imkanı da sunacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’dan uçacak yolcular Tel Aviv’e seyahatlerine devam etmeden önce, çok sayıda aktivitenin yanı sıra, dünyanın en iyi otellerinden bazılarında konaklama imkânını ve şehrin sembolü niteliğindeki en yeni yapılarında gezilere katılma imkânını da içeren Dubai Stopover paketini seçerek bir mola vermeyi tercih edebilirler.

Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığına göre, İsrail, 2021 yılında Dubai’nin ilk 20 kaynak pazarı sıralaması içinde yer aldı ve bu sıralamanın, şehrin gitgide genişleyen deneyimler listesi ve sunduğu farklı imkânlar sayesinde 2022 yılında daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmesiyle birlikte daha üst bir noktaya ulaşması bekleniyor.

Emirates’le seyahat edenler, yolculukları boyunca, Emirates’in ödüllü ürünleriyle ve kabin ekibinin gösterdiği sıcak misafirperverlikle birlikte, kişiselleştirilmiş dokunuşlar ve modern yenilikler beraberinde eşsiz bir uçak içi hizmet deneyiminin keyfini çıkaracak. Yolcular, Yoter Mema Shemagia Li, Happy Times, Isha Ovedet, Africa, The Electrifiers ve Asia dâhil olmak üzere, İbranice dilinde çok sayıda film seçeneği de sunan, 4500’den fazla eğlence kanalı ile Emirates’in uçak içi eğlence sistemi ice’ın keyfini çıkarabilecek.

Emirates ayrıca yakın zamanda, BAE’deki Müslümanların ve Yahudilerin birlik içindeki yaşamını ve aralarındaki karşılıklı saygı ve dostluğu, ayrıca ülke liderliğine hediye edilen bir tarihi Yemenite’yi (Tevrat Parşömeni) hikâye eden ve geniş kitleler tarafından beğenilmiş olan Amen-Amen-Amen belgeselini sunan ilk hava yolu oldu.

Tel Aviv’e yönelik yeni hizmet kapsamında ayrıca her uçuşta 20 tonluk kargo kapasitesi sağlanarak, İsrailli işletmelere ve yeni kurulan şirketlere ilaç ürünleri, yüksek teknoloji ürünleri, meyve ve sebze ile diğer çabuk bozulan ürünler gibi malları ihraç etme olanakları sunulmuş olacak. Ayrıca, uçuşlar sayesinde İsrail’e imalat hammaddeleri ve bileşenleri, yarı iletkenler ve e-ticaret kolilerinin taşınması da planlanıyor.

Emirates, geniş Orta Doğu uçuş ağı kapsamında, Dubai çıkışlı olarak bölge genelinde 12 şehre uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı