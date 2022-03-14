Emirates ve Garuda Indonesia ortak uçuşlara başlıyor

Emirates ve Garuda Indonesia, ortak uçuş başlattıklarını duyurdu. Bu yeni ortaklık, merkezi Dubai’de bulunan dünyanın en büyük uluslararası havayolu ile Endonezya’nın ulusal havayolunun yolcularına Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki noktalara rahat seyahat imkânından yararlanma şansı sunuyor.

Emirates yolcularının Endonezya’da Jakarta ve Bali dışında yedi noktaya daha seyahat imkanı olacak.

Emirates’in merkezinden Avrupa’daki popüler noktalara uçuş rezervasyonları Garuda üzerinden yapılabilecek.

Ortak uçuş anlaşması Endonezya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki 16 güzergâhta seyahat eden yolcular için kolaylık ve daha birçok avantaj sunacak.

Emirates ve Garuda Indonesia, ortak uçuş başlattıklarını duyurdu. Bu yeni ortaklık, merkezi Dubai’de bulunan dünyanın en büyük uluslararası havayolu ile Endonezya’nın ulusal havayolunun yolcularına Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki noktalara rahat seyahat imkânından yararlanma şansı sunuyor.

İmzalanan yeni ortak uçuş anlaşması kapsamında yolcular, Avrupa’daki popüler noktalar dâhil olmak üzere 16 güzergâhta rahat seyahat imkân ve avantajlarının keyfini çıkarabilecek.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında iki havayolu şirketi arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması sonrası, ortak uçuş programına dâhil edilen seyahat noktalarında sefer yapmak için yasal onaylar alındı. 16 Mart’tan itibaren başlayacak olan ortak uçuşlar içinbilet rezervasyonları emirates.com.tr, Emirates uygulaması ve doğrudan ya da online olarak seyahat acentaları aracılığıyla hemen gerçekleştirilebilir. Garuda’dan rezervasyon yaptıracak yolcular ise garuda-indonesia.com, Fly Garuda uygulaması ve +62 804 1 807 807 / + 6221 2351 9999 numaralı iletişim merkezinin yanı sıra seyahat acentalarına başvurabilirler.

Garuda Indonesia, ortak uçuş kodunu Emirates’in Jakarta ve Dubai arasındaki seferlerine ek olarak Emirates’in merkezi Dubai’den Paris, Londra Heathrow, Manchester, Milano ve Barcelona’ya yapılacak aktarmalı uçuşların yer aldığı noktalarda kullanacak.

Emirates ise ortak uçuş kodunu Garuda Indonesia’nın Jakarta ve Denpasar’daki merkezleri üzerinden 10 noktaya gerçekleştirdiği seferlerde kullanacak. Emirates yolcuları, Endonezya’da Jakarta ve Bali’ye ek olarak yedi yurt içi uçuş noktasına daha seyahat ederek rahat rezervasyon, kolay bağlantı, tek bagaj politikası ve nihai varış noktasına kadar bagaj check-in imkânlarından yararlanabilecekler. Emirates yolcularının seyahat edebileceği yurt içi uçuş noktaları arasında Jakarta’dan Denpasar, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Manado, Medan, Padang ve Solo yer alırken Denpasar’dan ise yolcular Jakarta, Surabaya ve Makassar’a seyahat edebilecekler.

Emirates Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Garuda Indonesia ile her iki havayolunun yolcularına kolay ve rahat aktarma imkânı sunmak adına ortaklığa imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Seyahat sektörünün toparlanma sürecine girmesiyle birlikte, yolcuların tatil ve iş amaçlı seyahat planları yapmaya başladığı ve seyahat kolaylığı peşinde olduğu bu dönemin ortaklığımızı başlatmak için en uygun zaman olduğuna inanıyoruz. Ortak uçuş anlaşması uçuş alanımızı genişleterek yolcularımıza Endonezya’da daha fazla yurt içi seyahat imkânı sunacağız.

Garuda Indonesia yolcularına, Endonezyalı yolcuların Dubai dışında seyahat ettiği popüler noktalara erişimin yanı sıra başka avantajlar sunmaktan da memnuniyet duyuyoruz. İlişkimizi daha da geliştirmek ve ileride her iki havayolu şirketinin yolcularının ayrıcalıklarını yaşayacağı daha fazla avantaj sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

Garuda Indonesia Başkanı ve CEO’su Irfan Setiaputra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rahat bir uçuş deneyimiyle daha fazla noktaya seyahat imkânı sunmak, yolcularımıza avantajlar sunarken temel hedefimizdir. En stratejik havayolu ortaklarımızdan biri olan Emirates ile yaptığımız bu ortaklığın, yolcularımızın Avrupa’daki popüler noktalara seyahatlerini artıracağına ve ortak hizmetlerimize kolaylık açısından daha fazla değer katacağına inanıyoruz. Bu ortaklık, Garuda’nın ulusal ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmasına ve Endonezya’yı dünyaya bağlama konusundaki kararlılığı doğrultusunda başlatılmıştır. Daha fazla ülkede seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi ve sınırların yeniden açılmasıyla birlikte, hem Endonezya’ya seyahat eden Emirates yolcularına hem de dünya çapında daha fazla noktaya seyahat edecek olan Garuda yolcularına hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz.”

Her iki havayolu şirketinin uçuş ağı kapsamının, Endonezya ve bölgedeki uçuş noktalarına hizmetlerin genişletilmesine ek olarak (devlet onayına tabidir), Emirates ve Garuda yolcularının yolcu sadakat programı puanları kazanmasını ve kazandıkları puanlar ile ödül biletler, sınıf yükseltmeler ve diğer özel avantajlardan yararlanmalarını sağlamak için yolcu sadakat programlarında iş birliği yapma fırsatlarını keşfedecek.

Emirates’in hâlihazırda dünya çapında 23 havayolu ve iki demiryolu şirketi ile uçuş ortaklığı ve iş birliği anlaşmaları bulunmakta. Bunun yanı sıra, Emirates’in 115’ten fazla havayolu ve demiryolu şirketi ile interline iş birliği anlaşması da bulunuyor. Öte yandan, Garuda Indonesia hâlihazırda yolcularına dünya çapında yüzlerce noktaya seyahat imkanı sunan 23’ten fazla havayolu ortağı ve 70 interline ortağı ile ortak uçuş gerçekleştirmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı