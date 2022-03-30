Emre Aşık’ın yeni sevgilisi sosyetik güzel Melisa Özmen mi?

Eski milli futbolcu Emre Aşık eşinden olaylı ayrılık süreci bitmişken yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyor.

İddialara göre Emre Aşık, bundan birkaç yıl önce Vaniköy’deki yalısında kendisiyle röportaj yapan sosyetik güzel Melisa Özmen’le aşk yaşıyor.

Cemiyet hayatının genç ve yardımsever iş kadını Melisa Özmen, “Yerli Paris Hilton” olarak tanınmış ve güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Aşk iddiasının detayına gelince… Melisa Özmen’in hacklenen İnstagram sayfasında Emre Aşık’la samimi konuşmalarının ortaya çıktığı, genç sosyetiğin bu yazışmaların ortaya çıkmaması için büyük uğraş verdiği söyleniyor.

Aralarında 20 yaş fark bulunan Emre Aşık’la Melisa Özmen’in birliktelikleri magazin dünyasında etki yaratacağa benziyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı