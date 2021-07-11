Emre Aydın ile ‘Kriptalk Show’ BtcTurk YouTube Kanalı’nda Başlıyo

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,6 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, YouTube kanalındaki spordan, gündem, cümbüş ve yatırım dünyasına kadar geniş yelpazedeki özel içerikleri, hafta içi her gün yayınlanan keyifli canlı yayın programları ile farklılaşıyor.

Ünlü müzisyen Emre Aydın’ın sunacağı ‘Kriptalk Show’ her kısımda farklı bir konuğu ağırlarken, özel kıssaların anlatılacağı, sohbet ve müzik dolu keyifli anlar vaat ediyor.

27 Haziran Pazar günü BtcTurk YouTube kanalında yayınlanacak programın birinci konuğu ise Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar olurken, önümüzdeki programların konukları ortasında Fatma Turgut ve Sokrat St. yer alıyor.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolay kolay ve itimatla alım satımının yapılabildiği BtcTurk, Youtube kanalındaki özel içerikleri ve hafta içi her gün izleyicilerle buluşan canlı yayınları ile öne çıkıyor. Bu kapsamda yesyeni bir program BtcTurk YouTube kanalında başlıyor.

Emra Aydın’ın, her kısımda farklı konukları ağırlayacağı ‘Kriptalk Show’ 27 Haziran Pazar günü BtcTurk Youtube kanalında yayınlanacak. Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar’ın konuk olacağı birinci programda Bitcoin, kriptopara ve yatırımlar bahislerinin yanı sıra müzik dolu keyifli sohbet izleyicilerle buluşacak. Önümüzdeki programların konukları ortasında da Fatma Turgut ve Sokrat St. bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı