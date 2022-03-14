Emre Kaya, “Usta Şarkılar” ile Jolly Joker’de

Beklenen projesi “Usta Şarkılar” için gün sayan Türk Pop Müziğin ünlü ismi Emre Kaya, 23 Mart Çarşamba günü Jolly Joker Kartal İst-Marina’da sevenleriyle buluşacak. Arabesk eserlerden seçmeleri ilk kez seslendirecek olan Besteci, Söz Yazarı, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kay’nın konseri için adeta nefesler tutuldu.

Türkiye nin en sevilen isimlerini ağırlamaya devam eden canlı müziğin en popüler adresi Jolly Joker, bu kez bestelerinin yanı sıra kendine özgü yorumu ve sahne performansı ile milyonları peşinden sürükleyen Emre Kaya ile müzikseverlere doyumsuz bir gece yaşatacak.

Sahnelerin aranan ismi Emre Kaya konserinde, uzu bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü “Usta Şarkılar” projesinde yer alan eserleri ilk kez seslendirecek.

USTA İARKILARLA ZAMAN TÜNELİNDE YOLCULUK

Emre Kaya, arabesk müziğin babası Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’ten arabeskin kraliçeleri Yıldız Tilbe ve Kibariye ile imparator İbrahim Tatlıses ve “Yaşayan Efsane” Hakan Altun’a kadar birbirinden değerli sanatçılara ait eserleri seslendirirken, dinleyenleri zaman tünelinde yolculuğa çıkaracak.

DUYGU YÜKLÜ ESERLER

Duygu yüklü şarkıların yanı sıra zaman zaman da hareketli arabeskle eğlenceye tavan yaptırmaya hazırlanan Emre Kaya’nın son derece iddialı olduğu arabesk projesine ilk yorumları alacağı konser için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.

TURNE HAZIRLIĞI

Sempatik sanatçının, arabesk projesini tamamlamasının hemen ardından geniş kapsamlı bir turne programı ile şehir şehir gezip, ülkenin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı