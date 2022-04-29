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Ana Sayfa Magazin 29 Nisan 2022 23 Görüntüleme

En büyük hayali Tarkan’la düet yapmak

En büyük hayali Tarkan’la düet yapmak

Uzun yıllar Gucci, Armani ve Dolce & Gabbana gibi büyük markalar için podyuma çıkan Ana Shine, hayalini kurduğu müzik yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

“Freedom” şarkısında başarılı Türk prodüktör / DJ FunkyC ile çalışan Shine, yakında Türkiye’ye konser vermeye geliyor. Son röportajında en büyük hayalinin Tarkan’la düet yapmak olduğunu şu sözleriyle anlattı : “Türkiye’den Tarkan’ı biliyorum. Keşke Türkiye’ye gelsem ve Tarkan ile düet yapsam. Öyle büyüleyici bir sesi var ki, insanın dizleri titriyor onu duyduğu zaman.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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