En değerli maden “zeytin”

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanların maden faaliyetlerinde kullanılabilmesine yönelik kararıyla ilgili “Zeytinden daha değerli bir maden yok. Ölümsüz ağaç diye anılan zeytinliklerimiz için alınan bu karar kabul edilemez. Acilen yeni düzenleme şart” dedi.

Zeytin ağaçlarının yalnızca üreticiler için değil, ülkenin geleceği için büyük önem arz ettiğini belirten Çelikok şöyle devam etti:

“Zeytin, Akdeniz Mutfağı’nın en temel üçlüsünden birincisidir, diğer ikisi buğday ve üzümdür. Günümüzde ve gelecek elli yıl içinde gıda güvenliği ülkelerin birinci sorunu olacak. Gıda güvenliklerini sağlayan ülkeler sıkıntıları kolay atlatabilecek. Aynı zamanda zeytinlikler bölgelerde ek istihdam yaratırken, Türk zeytinyağının dünyada tanınmasına da katkı sağlıyor. Dünya’ya örnek olacak ağaçlandırma çalışmaları yapmamız gereken bir zamanda, zeytinlikleri yok etmemeliyiz”

Alaçatı’nın doğaya saygısı ile bugünkü konuma ulaştığına dikkat çeken Çelikok “Bir ağaç ortalama 300-400 yıl yaşıyor. Kesildikten sonra yeniden verimli hale gelmesi yıllar alır. Ağacı kesip, yerine tekrar dikmek bir çözüm olamaz. Zeytin ağacından daha değerli maden mi var?” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı