Endeks şirketlerinde değişiklik

Endeks şirketlerindeki değişikliklere ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Bagfaş hisseleri 16.06.2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda süreç göreceğinden, BIST Piyasa Kıymeti Yüklü Hisse Endeksleri Temel Kuralları 7.1 hususu mucibince kelam konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır. Bagfaş’ın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Kıymeti Yüklü Hisse Endeksleri Temel Kuralları 7.1 hususu mucibince, yerine 2021 yılı ikinci üç aylık periyodunda (01.04.2021 – 30.06.2021) BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Eczacıbaşı Yatırım, 16.06.2021 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Yük Sınırlamalı 10, BIST 100 Tartı Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecek ve BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı