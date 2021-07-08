Endeks şirketlerinde değişiklik bildirimi yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Selva Besin hisseleri, 25.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da süreç görmeye başlayacağından, kelam konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Besin İçecek ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin hisselerinin sayısı 78.000.000, fiili dolanımdaki hisse oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı