Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili sirkülasyondaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapışlan açıklamada, hisse oranı değişiklikleri şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Endekslerde kullanılan fiili sirkülasyondaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapışlan açıklamada, hisse oranı değişiklikleri şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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