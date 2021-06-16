Bunama gibi beyin hastalıkları erken teşhis edilebiliyor

Bunama gibi beyin hastalıkları erken teşhis edilebiliyor

 Ailemde bunama var, sanki ben de bunar mıyım? Beyin check up’ın hastaların kendi talepleri üzerine olduğ
Ana Sayfa Ekonomi 16 Haziran 2021 17 Görüntüleme

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili sirkülasyondaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapışlan açıklamada, hisse oranı değişiklikleri şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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