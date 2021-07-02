Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili sirkülasyondaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, hisse oranı değişiklikleri şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Endekslerde kullanılan fiili sirkülasyondaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, hisse oranı değişiklikleri şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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