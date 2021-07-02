Nanografi’den yüksek teknolojide büyük hamle

Nanografi’den yüksek teknolojide büyük hamle

 Türkiye’nin birinci nano teknoloji şirketi olan Nanografi Nano Teknoloji, pandemi devrinde isminden kelam
Ana Sayfa Ekonomi 2 Temmuz 2021 11 Görüntüleme

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili sirkülasyondaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, hisse oranı değişiklikleri şöyle:


 

Hibya Haber Ajansı

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