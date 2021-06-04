Effie Türkiye 2021’den Bepanthol ve Supradyn’e 3 Ödül

Effie Türkiye 2021’den Bepanthol ve Supradyn’e 3 Ödül

 Dünyanın en itibarlı pazarlama ve reklam aktifliği yarışı Effie’nin Türkiye ayağı sonuçlandı. “Reklamın O
Ana Sayfa Ekonomi 4 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri

Endekslerde kullanılan fiili dolanımdaki hisse oranı değişikliklerine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran,  pay oranı değişiklikleri şöyle:

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Yazlık bölgelerde kargo şube sayıları katlandı

Yazlık bölgelerde kargo şube sayıları katlandı