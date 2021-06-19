Endüstriyel Tesislerde Taze Hava Systemair HSK’dan Sorulur

Endüstriyel tesislerde kullanılan havalandırma sistemlerinin bugünün kurallarına nazaran yenilenmesi hem çalışan sıhhatinin korunması hem de tesislerin güç tüketimlerini minimuma düşürmesi açısından büyük değer taşıyor. İklimlendirme bölümünün öncüsü Systemair HSK; güç tasarruflu ve ileri teknoloji tahlilleriyle sanayi kuruluşları, fabrikalar, üretim tesisleri ve işletmelerde güç tüketimini azaltırken iç hava kalitesini artırıyor.

İşyeri ortamındaki oksijen düzeyi düşük havayı değiştirmek ve ortama taze hava vermek maksadıyla kurulan endüstriyel havalandırma sistemleri, sağlıklı ve inançlı bir çalışma ortamı sağlamak için egzoz havasında bulunan kimyasal katı partikülleri ortamdan uzaklaştırıyor. Sanayi kuruluşları, fabrikalar ve üretim tesislerinde bulunan mevcut havalandırma sistemlerinin yenilenmesi ve günümüz şartlarına nazaran verimli hale gelmesi hem işletme maliyeti hem de çalışanların sıhhati açısından büyük kıymet taşıyor. İklimlendirme dalının öncüsü Systemair HSK, ileri teknolojiye sahip güç tasarruflu ve muteber havalandırma eserleriyle iç hava sıhhatine katkı sağlıyor.

Endüstriyel tesislerde A’dan Z’ye anahtar teslim projeler

Havalandırma sistemlerinin endüstriyel tesisler için kıymetine ve Systemair HSK olarak endüstriyel projeler özelinde çalışma prensiplerine değinen Systemair HSK Satış Yöneticisi Şahin Büyükkaya;“Ürün gamımızın ana eseri olan klima santralleri ile endüstriyel ortamlarda ve altyapı projelerinde iç ortam havasının ısıtılması, soğutulması ve temizlenmesini sağlıyoruz. Klima santrallerinin en değerli özelliği havayı yalnızca ısıtmak ve soğutmak değil birebir vakitte ortama taze hava sağlaması. Kapalı alanda ağır üretim yapılan endüstriyel tesislerde, öncelikle mevcut durumun tahlili yapılarak gerekli olan taze hava ölçüsü belirleniyor. Bu tesislere sunduğumuz havalandırma sistemlerimizle taze hava girişini sağlayarak iç hava kalitesini artırıyoruz. Bu da çalışan ve toplum sıhhati için büyük kıymet taşıyor. Bunun yanı sıra iç hava kalitesi uygun kurallara gelmiş iş ortamı, çalışanın randımanını artırıyor ve tıpkı vakitte yatırımcıya da dolaylı olarak yarar sağlıyor. Hakikat parametrelere ulaşmış iç hava; çalışana sağlıklı, bedenen ve ruhen daha konforlu ve muteber bir çalışma ortamı sunuyor. İklimlendirme projelerine dizayn etabında dahil olarak, tasarım basamağından tesisin devreye alınmasına kadar her kademede rol alıyoruz. Anahtar teslim hizmet anlayışımız ve uzman takımımızla memnuniyet oranı yüksek çalışmalara imza atıyoruz. Bununla birlikte, endüstriyel tesisler özelinde uzman takımımız, verimliliği artırıcı projeler (VAP) geliştirerek yatırımcıya devlet teşviki alması için dayanak ve danışmanlık da sunuyor.” formunda konuştu.

Yüksek güç verimliliğiyle işletme sarfiyatları minimuma iniyor

Şirket olarak güç verimliliğine yönelik yapılan çalışmaları paylaşan Büyükkaya, kelamlarına şöyle devam etti: “Birçok firma, mevcut havalandırma sistemlerini uzun yıllar boyunca kullanıyor ve birinci günkü performansında çalışmasını bekliyor. Lakin bu durum gelişen teknolojiyi de göz önünde bulundurduğumuzda pek mümkün olmuyor. Kullanılan sistemlerin günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenmesi hem güç verimliliği hem de işletmelerin masraflarını azaltması açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. Systemair HSK olarak biz de endüstriyel alanlarda kullanılan fanların elektrik tüketimleri düşük olan motorlarla değiştirilmesini, endüstriyel tesislerde açığa çıkan atık ısıların geri kazanılmasını, tesislerde daima açık kalan kapılara yerleştirilen hava perdeleri ile ısı kayıp ve karlarının önüne geçilmesini ve özel bir soğutma teknolojisi sayesinde elektrik tüketmeden soğutma yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede hem güç verimliliği sağlayarak etrafa verilen ziyanı azaltıyor hem de işletme masraflarının minimuma indirilmesine katkı sağlıyoruz.”

“Endüstriyel tesislerin etraf dostu olması için çalışıyoruz”

En büyük güç tüketim kaynağı olan endüstriyel tesislerde güç tüketiminin azaltılması gerektiğini söyleyen Şahin Büyükkaya; “Enerji tasarrufu, büyük ölçüde karbon ayak izinin de azalması manasına geliyor. Bununla birlikte, endüstriyel tesislerin LEED sertifikalı yeşil binalara dönüştürülebilmesi için sağlanan güç tasarrufunun da etraf dostu ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Uzman takımımız, LEED sertifikası kıymetlendirme sürecinde de endüstriyel işletmelere danışmanlık ve takviye sunuyor.” diyerek kelamlarını tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı