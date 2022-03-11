Enerjide Karar Verici İsimler ICCI 2022’de

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından 26.sı düzenlenecek ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı; T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn Fatih Dönmez’in katılımının beklendiği açılış protokolünde, Azerbaycan Enerji Bakanı Sn Parviz Shahbazov Oglay, İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sn Mahmoud Kamani, İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Sn Javad Owji başta olmak üzere önemli sayıda üst düzey davetli katılacak. Enerjide ve doğalgazda arz güvenliğinin ön plana çıktığı bir dönemde gerçekleştirilen fuarda, Almanya, Danimarka, İtalya, İran, Azerbaycan ve Türkiye’den enerji sektörünün kamu karar alıcıları yapacakları ikili görüşmeler ile gündemdeki önemli meselelere dair çözümleri görüşecek.

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük uluslararası enerji fuarı ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez’in katılımı beklenen açılış protokolüyle, 16-18 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarın protokol katılımda T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah Tancan, T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, EÜAŞ Genel Müdürü Sn. İzzet Alagöz, EVÇED Daire Başkanı Sn. Abdullah Buğrahan Karaveli, Enerji İşleri Genel Müdür Vekili Sn. Dr. Ömer Erdem, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Sn. Orhan Solak yer alacaklar.

Enerjide önemli konumda bulunan yabancı devletler üst düzey temsilcileri ile ICCI 2022 açılış protokolünde yer alacaklar; katılması beklenen konuklar arasında Azerbaycan Enerji Bakanı Sn. Parviz Shahbazov Oglay, İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sn Mahmoud Kamani, İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Sn Javad Owji,İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Başkan Yardımcısı Sn. Javad Khajehtorab, İstanbul İtalyan Başkonsolosu Sn. Elena Sgarbi, İstanbul Danimarka Kraliyet Başkonsolosluğundan Başkonsolos Thierry Hoppe, İtalyan Ticaret Ateşesi Giovanni Turturiello gibi isimler enerji sektöründe önemli iş birliklerine imza atmak için 3 gün boyunca gerçekleşecek ikili görüşmelere katılım gösterecek.

Ayrıca, İtalyan Ulusal Makine Mühendisliği ve İlgili Sanayiciler Derneği (ANIMA), İtalyan Elektroteknik ve Elektronik Şirketleri Federasyonu (ANIE), Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası – AHK, Alman Enerji Ajansı, Danimarka Enerji Ajansı ve İtalyan Ticaret Ajansı da fuara katılım gösterecek önemli kurumlar arasında yer alıyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı; EÜAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ, TEMSAN ve BOTAŞ gibi kamu kurumlarının yanı sıra EPDK ve ETKB gibi yasa koyucular, sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri başkanları ve yönetimleri, MÜSİAD ve DEİK Enerji Konseyi gibi enerji sektörün önde gelen 21 derneği ile birlikte ICCI 2022– Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı’nın stantlı katılımcısı ve konferans panelistleri olarak yerlerini alacaklar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı