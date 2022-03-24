Enerjisa Enerji Akbank’a Blockchain teknolojisiyle dijital enerji hizmeti sunacak

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çözümler geliştiren Enerjisa Enerji dijital enerji hizmetine ilk kez Akbank ile başladı.

Blockchain teknolojisi ile geliştirilen ve ilk kez müşterilerin kullanımına sunulan bu dijital enerji hizmeti sayesinde kullanıcılar, kendilerine sağlanan yenilenebilir enerji sertifikalarının kaynaklarını kendileri seçebilecek; saatlik bazda (7/24) tüketimlerini takip ederek hangi yenilenebilir enerji kaynağı ile eşleştiklerini raporlayabilecekler.

Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan, Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi çatısı altında doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tüketiminde tasarruf ve verimlilik sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor. Enerjisa Enerji, Akbank ile gerçekleştirdiği iş birliği ile enerji sektöründe bir ilke imza atarak Blockchain teknolojisini Yeşil Enerji ürününü kullanan müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Yeşil Enerji ürününü kullanan Akbank, bu iş birliği kapsamında konum, mesafe ve türe göre yenilenebilir enerji kaynaklarını seçebilecek, saatlik bazda tükettiği enerjinin kaynağını izleyebilecek ve otomatik olarak sürdürülebilirlik amaçlarına erişebilecek. Böylelikle Enerjisa, yeşil tarifesine ekstra bir şeffaflık katıyor ve Akbank için sürdürülebilirlik araçlarına kolay ulaşım imkanı sunuyor.

Türkiye’de ilk kez Enerjisa Enerji uygulayacak

Enerjisa Enerji, bu dijital platform ile yenilenebilir enerji tedarikinde lokasyon ve saatlik bazda (7/24) eşleşme sağlayarak bu hizmeti sunabilen dünyada öncü Türkiye’de ilk elektrik tedarik şirketi olacak.

Enerji sektörüne yeni bir soluk getirecek olan Blockchain teknolojisiyle Enerjisa müşterileri, dijital enerji hizmetlerine ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarını kendileri seçerek hangi yenilenebilir enerji kaynağı ile eşleştiklerini raporlayabilecek ve yıllık kurumsal sürdürülebilirlik raporlarında sunabilecek. Bunun yanı sıra müşteriler, sisteme tanımlı lokasyonlarına yakın mesafedeki yenilenebilir enerji santralleri arasından tercihte bulunup, yerli enerji kullanımını da destekleyebilecek.

Enerji teknolojileri ile yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor ve bugünün paydaşlarını geleceğe motive ediyoruz.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar: “ Enerjisa Enerji olarak daha yeşil ve akıllı bir gelecek için sürekli olarak kendimizi geliştirmeye adayarak yaşadığımız çevreye fayda sağlayacak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Enerji teknolojileri ile yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor ve bugünün paydaşlarını geleceğe motive ediyoruz. Sektörümüzde ilk kez Blockchain teknolojisi kullanılarak verilecek olan bu hizmet ile müşterilerimize şeffaf bir deneyim vaad ediyoruz. Kullandığımız elektriğin ne kadarının yenilenebilir olduğu sorusundan hareketle farkındalık yaratmayı amaçlıyor, bunu blockchain teknolojisinin benzersiz kayıt özelliği ile de destekliyoruz. Artık müşterilerimiz sürdürülebilirlik raporlarında yıllık bazda karbon-nötr olmanın ötesinde, saatlik bazda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıkları enerji miktarını da takip edebilecekler. Öte yandan Paris İklim Anlaşması ve COP26 kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında belirlenen yüksek standartlara uyum konusunda kurumsal müşterilerimizi teşvik etmek istiyoruz.

Geldiğimiz noktada Dünya’da öncü olarak Blockchain teknolojisi ile sağladığımız dijital enerji hizmetini Akbank ile buluşturarak Dünya’da ve Türkiye’de sektörümüze örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirebildiğimiz için oldukça mutluyum.

Daha iyi bir dünya ve yeşil bir gelecek için yeni teknolojileri sektörümüzle buluşturmaya ve sektörde farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. ‘’

Akbank GenelMüdürü Hakan Binbaşgil:

”“Akbank olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor, somut taahhütler belirleyerek sürdürülebilirliği iş stratejimizin bir parçası haline getiriyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek öncelikli hedeflerimizden biri konumunda. Karbon ayak izimizi azaltarak hedefimize yaklaşmada, Enerjisa Enerji ile 2021 yılından beri gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji tedarikinin katkısı çok önemli. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde şeffaflığı ön planda tutan bir banka olarak bu yeni ve öncü projeyle ise, sağladığımız yenilenebilir enerjinin hangi kaynaklarda üretildiğini görebilme imkânı bulacağız. Enerjisa Enerji’nin bu yeni projesinde yer alan ilk kurum olmaktan mutluluk duyuyoruz”

İşimin Enerjisi ile yenilikçi, çevre odaklı ve tasarruflu projeler

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketimine tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını arttıran yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji, müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini de önemseyerek daha yeşil bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İşimin Enerjisi kapsamında elektrik tedarikinin yanı sıra sunulan çözümler ile sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hayatını kolaylaştıracak olan güneş enerjisi çözümleri, LED aydınlatma dönüşümü gibi çeşitli enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerji sertifikasyonu ve elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi gibi birçok alanda sürdürülebilirlik hizmeti sağlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı