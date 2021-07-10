Enerjisa Enerji, sektörünün tek temsilcisi olarak Türkiye’nin en değerli 30. Markası oldu

Elektrik dağıtım ve perakende satış dalında Türkiye’nin başkan şirketi Enerjisa Güç, her yıl güçlü markaların listelendiği dünyanın lider bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi olan Brand Finance listesinde 4 sıra yükselerek 30. oldu. Geçen yıla oranla 3.2 yükseliş yakalayan Enerjisa Enerji’nin marka notu A+ olarak belirlenirken, marka bedeli 181 milyon USD olarak güncellendi. Bölümünün tek temsilcisi olarak bu başarıyı yakalayan Enerjisa Enerji’nin yükselişindeki en değerli etkenin ‘gücünü arttırmak için gerekli yatırımları gerçekleştirerek, paydaşlar nezdinde olumlu algı oluşturması’ olduğu belirtildi.

Sabancı Holding ve E.ON iştirakinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış kesiminin önder oyuncusu Enerjisa Güç, dünyanın önde gelen bağımsız marka kıymetlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance’in her yıl yayınladığı En Bedelli Markalar Turkey 100 listesinde dört sıra birden yükselerek otuzuncu oldu. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 3,2 yükselen Enerjisa Güç, marka kıymetini de 175 milyon USD’dan, 181 milyon USD’a çıkarmış oldu. Kendi bölümünde birinci 100 içinde yer alan tek marka olan Enerjisa Enerji’nin marka notu ise A’dan A+’a yükseldi.

Her yıl en büyük 5000 marka sıralaması yaparak ülke ve bölüm bazında yaklaşık 100 rapor yayınlayan Brand Finance, en başarılı markalar listesini oluştururken markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesi kıstaslarını gözetiyor.

Brand Finance listesinde yükselmenin kendileri için büyük bir memnuniyet olduğunu belirten Enerjisa Enerjisa CEO’su Murat Pınar ise “Brand Finance listesinde birinci 30 içinde yer aldığımız için memnunuz. Bu sonuç bizim için öteki yıllara nazaran çok daha büyük değer taşıyor keza geçtiğimiz yıl yaşadığımız pandemi ortamında müşterilerimizin bize duyduğu itimadın sağlamlaşması bunun da marka kıymetimizin yükselmesine vesile olması memnunluk verici. Bu manada ülkemizin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış kesiminde teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir strateji ile ilerliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem hizmet manasındaki süreçlerimizi mükemmelleştiriyor hem de paydaşlarımıza yararlı olacak yeni iş modelleri geliştiriyoruz ‘’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı