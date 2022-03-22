Enerjisa ve Galatasaray’dan Bir Dünya Rekoru

Enerjisa Enerji tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nın çatısına kurulan güneş enerjisi santrali Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Rekorlar kitabına giren santral kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçti. Güneş Enerji Santrali Galatasaray’a 25 yıl sonunda 1 Milyar TL’den fazla katkı sağlayacak.

İlklerin ve enlerin takımı Galatasaray ile Türkiye elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nın çatısına kurulan güneş enerjisi santrali üretime başladı.10 bini aşkın güneş paneli ile Aralık 2021 tarihinde üretime başlayan santral, kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerji santrali unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı ve tarihe geçti.

Toplamda 40 bin metrekare alana kurulan tesisin yaklaşık 20 milyon lira tutarındaki yatırım finansmanın tamamı Enerjisa Enerji tarafından sağlandı. Performansa Dayalı İş Modeli ile kurulan güneş enerjisi tesisi sayesinde stadyum kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda da rol model olacak.

2 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektrik üretilecek

Yüzde yüz yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretimi sağlayacak tesis her yıl yaklaşık 3.250 Ton CO₂ salımını engelleyecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçerek doğanın korunmasına katkı sağlayacak. Stadyumun çatısına kurulan 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,2 MW kurulu güç kapasitesine ulaşılacak ve dünyadaki stadyumlar içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerji santrali olma özelliği taşıyor. Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2.000 hanenin tüketimine eşdeğer olarak 4.650 MWh elektrik üretecek. Enerji Performans Modeli kapsamında tesisin 10 yıl boyunca bakımı Enerjisa Enerji tarafından gerçekleştirilecek.

Güneş Enerji Santrali 25 yıl sonunda kulübümüze 1 Milyar TL’den fazla katkı sağlayacak.

Projenin devreye alınma töreninde konuşan Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas : “Stadyumumuzun çatısına yüksek performans ile çalışacak ve en yüksek verimi elde edebileceğimiz Güneş Enerjisi Santrali’ni kurma çalışmaları 37. Başkanımız rahmetli Mustafa Cengiz yönetimi döneminde başlamış, bizim dönemimizdeki çalışmalarla sonuçlanmıştır. Bu projenin en önemli özelliği, dünyada bir futbol stadyumunun çatısı üzerine uygulanmış “kurulu gücü bakımından en büyük” Güneş Enerjisi Santrali olması. Öte yandan Türkiye’de bir stadyum çatısı üzerinde Performansa Dayalı İş Modeli’yle hayata geçirilmiş ilk proje olma özelliğine de sahip. Projemizi eksiksiz bir şekilde zamanında tamamladık. Galatasaray Spor Kulübü olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi kullanmanın öneminin bilincindeyiz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalmasının ve istihdam yaratmanın yolunun enerjimizi doğru kullanmaktan geçtiğini biliyoruz. Geleneği umut olan bizler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Santralimizin ömrü boyunca kulübümüze yaklaşık 1 Milyar TL’den fazla katkı sağlayacak projemizde emeği geçen herkese, Enerjisa’ya ve özellikle bir önceki Başkanımız rahmetli Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ederim.”

İki büyük markanın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan değerin ‘’Guiness Rekorlar Kitabı’na’’ girmesi yaşadığımız mutluluğu ve gururu taçlandırdı.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, “İşimin Enerjisi çatısı altında müşterilerimize sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına alan ürünler sunuyoruz. Amacımız müşterilerimize, ülkemize ve doğaya katkı sağlamak. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilirliğin temelinde bu var.

Galatasaray ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu’nda hayata geçirdiğimiz proje de bunun en iyi örneklerinden biri oldu. İnanıyoruz ki proje aynı zamanda Türk sporunun finansal sürdürülebilirliğine de büyük katkı sunacak.

Bugün burada hayata geçirdiğimiz proje sayesinde spor camiasına da örnek olacağız. İki büyük markanın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan değerin ‘’Guiness Rekorlar Kitabı’na’’ girmesi yaşadığımız mutluluğu ve gururu taçlandırdı.” İfadelerini kullandı.

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Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı