Enerjisa’nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başşehir EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın, tiyatro oyunları ve taşınabilir oyunlarla çocuklarda güç tasarrufu şuurunu artırmayı hedefleyen “Enerjimi Koruyorum” projesi, 4. Güç ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde mükafata layık görüldü

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başşehir EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklarda güç tasarrufu konusunda farkındalığı artırma emeliyle hayata geçirilen “Enerjimi Koruyorum” projesi, 4. Güç ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ndeki ‘Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri’ kapsamında, Toplumsal Yarar mükafatını kazandı.

2010 yılından itibaren toplamda 330 Enerjisa çalışanının istekli katkısıyla tiyatro oyunu içerikli eğitimlerle hayata geçirilen proje, Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin faaliyet gösterdiği 14 vilayetteki 300.000’in üzerinde çocuğa ulaştı.

Proje kapsamında 2016 yılında bir de taşınabilir oyun geliştirildi. Kelam konusu taşınabilir oyun, Türkiye’deki tüm çocukların güç tasarrufu farkındalığını artırmak üzere kullanıma sunuldu ve son güncellemenin akabinde pandemi sürecinde toplam 18.000 indirilme sayısına ulaştı. Akabinde projenin dijital kanallara uyarlanması ve yapılan bağlantı çalışmalarıyla projede yaklaşık 5,5 milyon erişim sağlandı.

Tepede “Enerjimi Koruyorum” projesine verilen Toplumsal Yarar mükafatını, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerjisa Güç CEO’su Murat Pınar’a takdim etti.

2017 yılında Avrupa Stevie Ödülleri’nde “Avrupa Yılın Toplumsal Sorumluluk Programı” kategorisinde ödül kazanan proje, 2018 yılında Türkiye Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri’nde “Sorumlu Tüketim ve Üretim” kategorisinde de ödül aldı.

Proje birebir yıl, “Kalbi Olan Şirketler” sloganıyla düzenlenen, dünyanın en kıymetli toplumsal sorumluluk ödül programlarından biri olan International CSR Excellence Awards’da, “En Yeterli Güç İdaresi Ödülü”ne ve yeniden birebir yıl “Altın Pusula Ödülü”ne layık görülmüştü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı