Engin Erenler’den, Ayasofya töreninde Atatürk’e lanet okuyan imama tepki

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E YAPILAN BU HAKARETLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum Vilayet Lideri Engin Erenler, Ayasofya merasiminde Atatürk’e lanet okuyan imama reaksiyon gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP başkanı Erdoğan’ın torununun ve TBMM Lideri Şentop’un oğlunun icazet aldığı Ayasofya’daki merasimde imam, “Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okudu.

TDP Çorum Vilayet Lideri Engin Erenler, hususa ait açıklamada bulundu. Erenler, ”Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen hadsiz hesabını verecek. Bu hadsizliğin, Atatürk’ün kurduğu kurumun içerisinde bulunan bir kişi tarafından yapılması, düşündürücü, hüzün verici ve izah edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

“AYASOFYA İŞGAL EDENLERE HİZMET EDECEKTİ”

Erenler, kelamlarına şöyle devam etti ”Kurtuluş savaşının başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya kiliseye çevrilip ülkeye işgal edenlere hizmet edecekti. Kürsüde Atatürk’e hakaret eden imam efendi ve onu dinleyenlerin hiçbiri o yerde bulunamayacaklardı! Bu ülkeyi tekrar bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı