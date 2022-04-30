Engin Öztürk Nautica Yaz Kampanyası İçin Kamera Karşısına Geçti

NAUTICA VE ENGİN ÖZTÜRK’TEN DOĞAYA DÖNÜŞ HİKAYESİ

Nautica X Engin Öztürk, İş Birliklerini Macera Dolu Yeni Bir Kampanya ile Kutluyor. İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu İçin Nautica, Bu Kez Rotasını Maceraya Çeviriyor.

Nautica; marka elçisi Engin Öztürk iş birliğinde hayata geçirdiği yeni kampanyayla ilkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu sundu. İş birliğinin üçüncü sezonunda markanın global tutkusu olan doğa yine başrolde yer aldı. Ege kıyılarının eşsiz atmosferinde gerçekleşen kampanya çekiminde, ünlü aktör “Doğaya Dönüş” temasıyla izleyicileri keşfetmeye davet ediyor.

Doğadan aldığı ilhamla 1983 yılından bu yana macerayı ve doğayı sahiplenerek dünya genelinde bir kültür yaratan Nautica, Engin Öztürk iş birliğinde de marka DNA’sını ustalıkla ortaya koyuyor. Kampanya karelerine eşlik eden Akyaka ve Göcek’in eşsiz doğası, kampanyanın “Doğaya Dönüş: Tarzını Yeniden Keşfet!” mesajını güçlendiriyor. Sofistike, entelektüel ve maceraperest Nautica ile, oyuncu Engin Öztürk’ün iş birliklerinin üçüncü sezonunda kendini ifade etmekten çekinmeyen moda tutkunlarını konfor ve daha fazla renk bekliyor. Sezonun ruhunu yansıtan, son derece çarpıcı parçalar ve hareket kabiliyeti sağlayan teknik kumaşlarla, doğada bulunan renklerden oluşturulmuş ürünler, Engin Öztürk X Nautica İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunda 30 Nisan itibariyle Nautica mağazaları ve Nautica-tr.com’da yerini almaya hazır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı