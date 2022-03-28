ENSİA’ya “Enerji Sektöründe En Hızlı Gelişen STK” Ödülü

Kurulduğu 2016 yılından bugüne Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir kümelenme merkezine dönüştürmek” vizyonu ile hareket eden Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), sektörünün en hızlı gelişim gösteren sivil toplum kuruluşu ödülüne layık görüldü.

ENSİA’nın ödülü güneş enerjisi sektörünün Türkiye’deki buluşma adreslerinden biri olan “SOLAR İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, E-Mobilite, Dijitalizasyon Fuarı”nda Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı’ya takdim edildi.

// YARATILAN İSTİHDAM 32 BİNİN ÜZERİNDE

Ödülünü Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü’nün elinden alan Kalaycı, ENSİA’nın bugün itibarıyla ulaştığı 75 Kurumsal, 15 Bireysel ve 22 Akademik Üyesi ile Yenilenebilir ve Temiz Enerji sektörünün Türkiye’deki en önemli kümelenme adresi olduğunu belirtti. Alper Kalaycı, alanında Türkiye’nin en güçlü şirketlerini çatısı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin sağladıkları istihdamın 32 binin üzerinde olduğunu anımsattı.

Sektörün tüm sorun ve beklentilerini kamu otoriteleri ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını kaydeden Kalaycı, önerilerinin karşılık bulmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

// “ÖNERİLERİMİZ KARŞILIK BULUYOR”

Son olarak geçen yıl Ağustos ayında yaşanan orman yangınları sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirdikleri önerinin, 22 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile uygulanmaya başladığına dikkat çeken ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, “Yayınlanan EPDK kararı ile ülkemizin enerji arz güvenliği için elektrik üretim tesislerinin iletim ve dağıtım sistemlerine anlaşma güçlerinin üstünde enerji vermesine geçici olarak izin verilecek. Atılan bu doğru adımı tüm sektör temsilcileri olarak alkışlıyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı