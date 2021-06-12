‘EPOS Adapt 200 Kablosuz Kulaklık Serisi’ dinamik bir çalışma stili sunuyor.

Online çalışma sisteminin yaygınlaşması her dalda iş yapış formlarını değiştirmeye devam ediyor. Hem meskenden hem de ofisten çalışılmasını sağlayan hibrit iş modeli yaygınlaşırken, bu sürece ahenk sağlayacak ekipmanlara olan talep de artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar; çalışanların 40’ının esnek çalışmayı tercih ettiğini gösterirken, datalar; çalışanların 58’inin konferans görüşmelerine katıldığını, 34’ünün ise çalışırken müzik dinlediğini ortaya koyuyor. Hareket halindeki çalışanlara özel bir tahlil sunan ‘EPOS Adapt 200 Kablosuz Kulaklık Serisi’, kaliteli bağlantısı üst seviye ses performansıyla birleştiriyor.

Kesiminde öncü pozisyonunda bulunan Bircom, kurumların bilişim ve telekom alanındaki gereksinimlerine en gelişmiş teknolojiler doğrultusunda en kapsamlı tahlilleri, yüksek müşteri memnuniyetiyle sunmaya devam ediyor. ‘EPOS Adapt 200 Kablosuz Kulaklık Serisi”, hareket halindeki çalışanlara ve hibrit çalışma sistemine uygun özel bir tahlil sunuyor.

Konuttan çalışma, paylaşımlı masa kullanımı ve gürültülü çalışma ortamının getirdiği şartlar, hibrit modele ahenk sağlayan teknoloji ekipmanlarına olan talebi de artırdı.

Yapılan araştırmalar; çalışanların 40’ının esnek çalışmayı tercih ettiğini gösterirken, bilgiler; çalışanların 58’inin konferans görüşmelerine katıldığını, 34’ünün ise çalışırken müzik dinlediğini ortaya koyuyor. Hareket halindeyken telefonla konuşup, kablosuz irtibat sistemleriyle birçok işi birebir anda yapmayı tercih eden çalışanlar, hem ofiste hem de mobilde kullanabilecekleri ekipmanları tercih ediyor.

En yüksek performansa her yerden erişmek mümkün

Hibrit çalışma nizamı için tasarlanan, kablosuz bir özgürlük sunan ‘EPOS Adapt 200 Kablosuz kulaklık Serisi’, çağdaş tasarımı ve üstün teknolojik özellikleri ulaşılabilir bir fiyatla sunuyor.

Üst seviye ses performansıyla kaliteli bir irtibat sağlayan ‘EPOS Adapt 200 Kablosuz Kulaklık Serisi’, kolay taşınabilir, katlanabilir hafif kulak kapsülleri ve kusursuz mikrofon performansıyla yüksek kalitede telefon görüşmeleri yapılmasına imkan tanıyarak her ortamdan çalışılabilmesini sağlıyor.

Seri, birebir anda iki irtibata imkan tanıyan çoklu ilişki özelliği ve gürültü engelleme işleviyle gün uzunluğu konforlu bir kullanım sunuyor. Dinamik bir çalışma tarzı sağlayan ‘EPOS Adapt 200 Kablosuz Kulaklık Serisi’, esnek çalışma sistemini destekleyen yapısıyla azamî verimlilik sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı