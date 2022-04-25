EPOS ve Zoom eğitim için güçlerini birleştirdi

Bircom’un Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü, üst düzey ses çözümleri sunan EPOS ile işletme ve kuruluşların online ortamda iletişim kurmalarını sağlayarak video, ses, içerik paylaşımı ve sohbet çözümleri sunan Zoom güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle, EPOS’un ADAPT ve IMPACT Serisi kulaklıkları öğrenciler ve eğitimcilere birinci sınıf ses bir deneyimi yaşatırken Zoom da yüksek kaliteli görüntü desteğiyle nitelikli bir öğrenme sürecinin yolunu açacak.

Bircom, temsil ettiği küresel markaların ülke çapında dağıtım, lokalizasyon, eğitim, kurulum ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Bircom’un distribütörlüğünü üstlendiği markalar arasında yer alan EPOS ve Zoom eğitim için anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Yüksek ses kalitesi HD görüntü ile buluşuyor

EPOS ve Zoom arasındaki iş birliğiyle; hem öğrenciler hem de eğitimciler online derslerde yüksek çözünürlüklü görüntü akışını kusursuz bir ses kalitesiyle deneyimleyebilecekler. EPOS kulaklıklar öğrencilere yüksek ses kalitesinin yanında benzersiz bir konfor da sunacak.

Her yaştan öğrencinin kullanımına uygun olan kulaklıklar, hafif tasarımlarıyla da derslerde büyük bir kolaylık sağlayacak. Zoom tarafından sağlanan kesintisiz HD video kalitesindeki görüşmelere eşlik eden EPOS’un ADAPT ve IMPACT Serisi kulaklıkları mekansal zorunlulukları ortadan kaldıracak. Gürültü filtreleme özellikleriyle sadece derse odaklanılmasını sağlayan kulaklıklar, EPOS ActiveGard® teknolojisi ile de akustik şokları engelleyerek kulak sağlığını koruyacak.

Sanal ortamda geleneksel sınıf ortamı

Zoom, nitelikli bir eğitim için birçok fonksiyonel özellik sunmaya devam ediyor. Marka, beyaz tahta özelliği, otomatik kayıt ve kişiselleştirilebilen bir izleme-dinleme deneyimiyle interaktif bir öğrenme süreci yaratıyor. İş birliğiyle; Zoom EDU paketine kolayca entegre olabilen EPOS ADAPT, IMPACT Serisi kulaklıkları özel bir eğitim ortamının oluşmasını sağlıyor. Zoom’un “el kaldırarak konuşma özelliği” ise geleneksel sınıf ortamını sanal ortama taşıyor.