Erdal Yıldırım, TÜSEV Başkanlığına Seçildi

Türkiye Üçüncü Kesim Vakfı’nın (TÜSEV), 2021-2022 periyodu İdare Şurası Başkanlığı’na Suna ve İnan Kıraç Vakfı İdare Heyeti Üyesi Erdal Yıldırım seçildi. Yıldırım, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın TÜSEV’e katılmasına da öncülük etmişti.

Kuruluşundan bu yana Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nda İdare Heyeti Üyesi olan Erdal Yıldırım, 2021’in Ocak ayında vakfın kurumsallaşma ve yönetişim faaliyetlerini koordine etmek üzere Chief Governance Officer (CGO) vazifesine getirilmişti. Yurt içinde ve dışında önde gelen sivil toplum kuruluşlarında vazifeler üstlenen Yıldırım, 30 yıla yaklaşan üçüncü bölüm yöneticiliği tecrübesini TÜSEV İdare Konseyi Başkanlığı ile daha geniş bir etrafla paylaşacak.

Erdal Yıldırım kimdir?

1966 yılında Rize’de doğdu. 1981 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Indiana Üniversitesi’nden (IU) “Hayırseverlik Çalışmaları” alanında yüksek lisans diploması aldı.

1991-97 yılları ortasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Genel Sekreterliği yaptı. 1997 yılında atandığı Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürlüğü misyonuna yirmi üç yılı aşkın bir müddet aralıksız devam etti. Bu mühlet zarfında Vakfa bağlı tüm kurumların (Koç Üniversitesi, Koç Okulu, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Arter) idare ve / yahut icra heyetlerinde vazife aldı. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, TEGV, TEMA, TÜSEV üzere ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında idare konseyi üyesi yahut mütevelli heyet üyesi olarak sorumluluk üstlendi.

2014 yılında IU Rektörü Prof. Michael McRobbie tarafından sivil toplum alanındaki ulusal ve milletlerarası çalışmaları nedeniyle Thomas Hart Benton madalyası ile ödüllendirildi. European Foundation Center’da (EFC) Governing Council üyeliği yaptı. Hala, Cenevre’de heyeti ERFIP (Empower Families for Innovative Philanthropy) isimli vakıfta idare şurası üyeliğine devam ediyor.

“Bana İdare Konseyini Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” kitabı 2012 yılında, “Az mı Gittik, Uz mu Gittik: Yeni Vakıfların 50 Yıllık Hikâyesi” kitabı ise 2017 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 2016 yılında “Ateşin Üstünden Atladım” isimli özel bir kitaba da imza atan Yıldırım’ın dördüncü kitabı “Sayın Lider, Kıymetsiz Üyeler” Haziran 2021’de yayımlandı.

Müzisyen Aslı Gökyokuş Yıldırım ile evli olan Erdal Yıldırım, Yaz, Nisan ve Can’ın babasıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı