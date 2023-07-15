Eren Çelik'in adını Avrupa duyacak

Bursa’nın Kestel Belediyespor’un başarılı sporcusu Eren Çelik, Avrupa şampiyonası için önemli adımlar atıyor. Türkiye’deki başarılarının ardından genç sporcu, Avrupa’da da adını duyurmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) – Eren Çelik, 22-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen 86 kg gençler lowkick kategorisinde Türkiye Kickboks Şampiyonası’na katıldı ve büyük bir başarı elde etti. Bu şampiyonlukla adını duyuran Çelik, 17-21 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 86 kg Dünya Kupa Şampiyonası’nda da bir kez daha zirveye çıktı.

Son olarak, 6-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen şampiyonada yine üstün performans sergileyen Eren Çelik, milli takıma seçilmeyi başardı. Milli formayı giyme hakkını elde eden genç sporcu, Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Eren Çelik’in spor hayatında önemli bir rol oynayan spor hocası Kenan Miktar, onun çocuk yaşlardan itibaren eğitmenliğini yaparak kariyerinin gelişimine katkı sağlamıştır. Miktar, halen Çelik’in antrenörlüğünü yapmakta ve başarılarını desteklemektedir.

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası (Tüm Kategoriler) 25 Ağustos – 03 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Eren Çelik, bu önemli organizasyonda ülkemizi temsil edecek ve bir kez daha yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Türk sporunun geleceğine umut veren genç sporcu, Avrupa şampiyonasında da göz kamaştırmayı hedefliyor.

Kaynak : İGFA