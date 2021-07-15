Eren Perakende Yeni Online Alışveriş Platformu FashFed’i Duyurdu

Eren Parekende’nin Yeni Teşebbüsü Fashion Federation, Türkiye’nin En Büyük Moda Alışveriş Sitesi Olmak İçin Yola Çıktı.

FashFed, dünya trendlerine istikamet veren markaların en hit ve yeni koleksiyonlarını sunan online bir alışveriş platformu olarak; kendini tarzıyla söz eden ve üslubunu ortaya koymaktan çekinmeyenler için en düzgün markaları, inançlı alışveriş tecrübesiyle bir ortaya getiriyor.

Yarım asrı aşkın müddettir, küresel arenada Türk Perakendeciliğini bünyesindeki markalarla temsil eden Eren Perakende, modaya istikamet vermeye yeni kuşak teşebbüsü FashFed ile devam ediyor. Yeni dünyanın alışveriş ve moda trendlerini referans alan FashFed, en yenilikçi moda alışveriş sitesi olarak yılda 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

FashFed, küresel ve lokal ölçekte isminden kelam ettiren birçok moda markasının yeni dönem koleksiyonlarını; akıllı algoritma, süratli kargo, özgünlük garantisiyle son tüketiciyle buluşturacak. İstanbul’dan başlayan tıpkı gün teslimat özelliği, yeni kentleri kapsayacak formda devam edecek. Moda sanayisinin muhtaçlığı olan “Sezonunda süratli moda” kültürünü dijitalde inşa edecek FashFed, tüketicilerin mağaza gezmeden de ”Yeni dönemde neler var?” sorusuna karşılık bulacağı moda merkezi olmayı hedefliyor.

Eren Perakende’nin 2021 yılında en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkan yeni alışveriş platformu, kullanıcı tecrübesinden eser gamına kadar alışılmışın dışında bir servis vermek üzere CRM yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Canlı müşteri danışmanı servisiyle tüketicilerin sorularına anlık cevap verecek FashFed, onlineda offline alışveriş tecrübesi yaşatacak.

“Dünyanın Bir Çok Değerli Moda Markasını FashFed’in Bir Kesimi Haline Getireceğiz ve Türkiye Pazarıyla Buluşturacağız.”

Osman Şentürk

Eren Perakende CEO

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı