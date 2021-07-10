Erenhot’tan Avrupa’ya giden tren sayısı 7 bini geçti

Çin Demiryolları Hohhot Grubu’na nazaran, Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Erenhot kara limanından 2013 yılından bu yana toplam 7 bin 20 Çin-Avrupa yük treni geçiş yaptı.

Kara limanında, çarşamba günü prestijiyle bu yıl, geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 30,5 artışla toplam 1.188 Çin-Avrupa yük treni geçiş yaptı. Kelam konusu trenlerin 669’unu yurtdışına sefer yapanlar oluştururken bu sayı bir evvelki yılın birebir devrine kıyasla yüzde 70,7 arttı.

İthalat eserleri ortasında şeker, ayçiçeği tohumu, keten tohumu ve ayçiçeği yağı üzere tarım eserlerinin yanı sıra tahta, kağıt hamuru ve öbür inşaat gereçleri üzere klasik eserler de yer alıyor.

İhraç edilen eserler ortasında ise mekanik ve elektrikli eserler, arabalar, araba kesimleri setleri ve güneş gücü eserleri üzere katma bedeli yüksek mallar ile dokumacılık, gündelik muhtaçlık eserleri ve konut aletleri bulunuyor.

Çin ile Moğolistan ortasındaki tek demiryolu limanı olan Erenhot’tan 47 güzergahta hizmet veren Çin-Avrupa yük treni geçiyor. Güzergahlar, Çin genelinde 40’tan fazla kentte başlıyor ve 10 ülkede 60 varış noktasında sona eriyor. Hamburg, Rotterdam, Moskova ve Varşova kelam konusu varış noktaları ortasında bulunuyor.

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Hibya Haber Ajansı