Ericsson ConsumerLab: Pandemiyle değişen çevrimiçi alışkanlıkların büyük bölümü kalıcı olacak

Ericsson tarafından hazırlanan yeni kapsamlı tüketici raporuna nazaran COVID-19 ile birlikte çevrimiçi platformlara taşınan günlük ömrün pek çok temel ögesi, pandemi sona erdikten sonra da dünyanın dört bir yanındaki birçok kişi açısından kalıcı olacak.

Geleceğin Kentsel Gerçekliği (The Future Urban Reality), olarak isimlendirilen Ericsson ConsumerLab raporu, Ericsson’un bugüne kadarki en büyük tüketici araştırması olarak öne çıkıyor. Rapor ayrıyeten, tüketicilerin pandemi sonrasında 2025 yılına kadar neler olacağına dair görüşlerini de ortaya koyuyor.

Dünya genelinde 31 farklı pazarda 2,3 milyar tüketiciye eş paha görüşleri temsil eden rapor, tüketicilerin uzaktan çalışma, e-eğitim, e-sağlık, çevrimiçi market alışverişi üzere rutin günlük faaliyetlerin yanı sıra tıpkı vakitte ortalama 2.5 yeni çevrimiçi hizmetten de faydalanacağını gösteriyor. Rapora nazaran, tüketicilerin, çevrimiçi platformlara taşıdıkları faaliyetlerinden kazandıkları vakti daha fazla seyahat etmek, şuurlu hayat, arkadaşları ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmek için kullanacakları varsayım ediliyor.

Artan çevrimiçi aktifliklerin bir sonucu olarak, tüketicilerin pandemi sonrasında olağan hayata geri döndüklerinde sanal ortamda haftada ortalama on saat daha fazla vakit harcamaları bekleniyor. Ayrıyeten, orta ve ileri seviye çevrimiçi kullanıcılar ortasındaki farkın kapanması ve pandemi süreci devam ettikçe ortalama seviyedeki çevrimiçi kullanıcıların günlük hayatlarına yönelik daha fazla çevrimiçi hizmet sunulması öngörülüyor.

ConsumerLab Kıdemli Araştırmacısı Zeynep Ahmet bahisle ilgili şunları söyledi: “Bilişim Teknolojileri, pandemi müddetince tüketicilerin günlük hayatlarını sürdürmeleri için temel araçlardan biri haline geldi. Son bulgularımız, bu eğilimin “bir sonraki normale” kadar, hatta sonrasında devam edeceğini gösteriyor. Bu eğilim, tüketicilerin sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmek yahut daha sağlıklı bir ömür üslubuna yönelmeleri üzere hayattaki daha değerli şeylere öncelik vermelerini destekliyor. Yeni çevrimiçi alışkanlıkların ardındaki güç olarak hem taşınabilir ağların ve hem de dijital kapsayıcılık gayretlerinin, geleceğin güçlü, kapsayıcı ve eşit toplumlarının inşasında kıymetli bir rol oynayacağı açıkça ortada” dedi.

Raporda öne çıkan bulgular:

2025 yılına kadar rutin alışkanlıkların büyük kısmı internet üzerinden gerçekleştirilecek: Her iki tüketiciden biri marifetlerini e-öğrenim aracılığıyla geliştireceğini düşünüyor.

Dünya genelinde tüketicilerin yarısından fazlası cümbüş aktivitelerinin tamamının çevrimiçi olacağına inanıyor. Tüketicilerin üçte birinden fazlası, ileriye dönük olarak yiyecek siparişlerini yüklü olarak çevrimiçi verecek.

Tüketicilerin yüzde 64’ü toplum içinde gerilim seviyesinin artacağını varsayım ediyor: Beş tüketicinin üçünden fazlası, makul bir gelir elde etmek için birden fazla işte çalışmanın gerekli olacağına inanıyor. Birebir vakitte, on tüketiciden yedisi daha sağlıklı ömür sürmeyi hedefliyor.

Hayatı kolaylaştıran şeyler saklılıktan feragat edilmesini gerektirecek: Tüketicilerin yüzde 75’i 2025 yılına kadar hayatın kolaylaşacağını kestirim ediyor. On bireyden yedisi ise çevrimiçi güvenliğe ve saklılığa daha fazla dikkat edilmesi gerekeceğini düşünüyor.

Mahallî alışveriş öncü misyonunu üstlenecek: Kısmen çevresel tasalarla yönlendirilen tüketicilerin yarısı, gelecekte daha fazla lokal eser üretileceğini ve bu eserleri satın alacaklarını düşünüyor.

Tüketicilerin yarısı iklim değişiklikleri konusunda endişeleniyor lakin yüzde 67’si ileriye dönük olarak cümbüş hedefli olarak daha fazla seyahat etmeyi hedefliyor: Tüketicilerin büyük kısmı daha sürdürülebilir seyahat seçeneklerinin erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine inanırken, üçte biri ise cümbüş emelli seyahatlerinde havayolunu kullanmaktan kaçınacağını belirtiyor.

İnternette geçirilen müddet 2025 yılına kadar haftada ortalama on saat artacak: Çevrimiçi alışkanlıkların pandemi sonrasında da devam etmesi bekleniyor ve tüketicilerin 2025 yılına kadar günlük çevrimiçi aktifliklerine ortalama 2.5 hizmet daha ekleyecekleri iddia ediyor. Bu, gelecekte eşit ve güçlü bir “yeni normal” sağlamada dijital kapsayıcılığın ehemmiyetini tekrar kanıtlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı