Ericsson, dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencilerini Ericsson İnovasyon Ödülleri 2021’e katılmaya davet ediyor

Ericsson, dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencilerini Ericsson İnovasyon Mükafatları 2021’e katılmaya davet ediyor

• Finalistlerden büyük mükafatı kazananlar birincilik için 25.000 €, ikincilik için 15.000 €, üçüncülük için 5.000 € ve @ericssoncareers Instagram hesabında en çok oy alan ek 2.000 € bonus mükafatlarını alacaklar;

• Yarı finalistler de dahil olmak üzere tüm kazananlara mentorluk oturumları sunulacak.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine Ericsson uzmanlarının takviyesiyle yeni ve yenilikçi fikirler üretme bahtı sunan ve her yıl düzenlenen klâsik Ericsson İnovasyon Mükafatları 2021 resmen başlıyor.

2021 yılının teması ise “Dijital Uçurumu Kapatmak” olarak belirlendi. Dijital ihtilal, dünyamızda büyük değişikliklere neden oldu ve hayatımızı sayısız halde zenginleştirdi. Lakin, gezegenimizin yarısı çoğumuzun her gün kullandığı araçlara, bilgilere ve kaynaklara erişimi olmadan yaşıyor. Dünya teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe dijital uçurum daha da büyüyor. Ekonomik, coğrafik, cinsiyet ve erişim faktörleri, dünya genelinde nüfusun büyük bir kısmını önemli bir dezavantajda bırakıyor.

İnovasyonlar, geleceğin ağlarını yine tanımlayabilecek kolay kod değişikliklerinden, dünya genelinde insani yardım eforlarını ilerletecek karmaşık teknolojik gelişmelere kadar çok farklı biçimlerde olabiliyor. Ericsson olarak günümüzde yaşanan problemlerin üstesinden gelinmesini sağlayacak inovasyon ve geliştirmelerde gençlerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden genç yetenekleri Ericsson İnovasyon Mükafatları 2021’e katılmaya davet ediyoruz.

Kayıt bilgileri

Ericsson İnovasyon Ödülleri’ne şu anda üniversitelerde tahsil gören öğrenciler katılabiliyor. Dünyanın her yerinden davet edilen öğrenciler, iki ile dört bireyden oluşan ekipler oluşturarak yarışa katılabiliyor. Kadroların, 5 Ağustos saat 11:00 GMT’ye kadar kayıt olması ve fikirlerini sunması bekleniyor. Birinci 50 müracaata, fikirlerini geliştirmek için ekstra rehberlik alacaktır!

Mükafatlar ve teşvikler

a) Yarı finalistler:

Yedi bölge kazananlarından her biri aşağıdakileri elde edecektir:

• 1.000 € nakit para mükafatı

• Birtakım durumlarda, ilgili bölgelerde sunulan ek özel takdir ve mükafatlar.

b) Yedi bölgesel kazanan dahil 14 Yarı Finalistin tümü aşağıdakileri elde edecektir:

• Ericsson inovasyon ve iş üniteleri uzmanlarından yedi haftalık mentorluk

• Ericsson toplumsal medya ve dijital mecralarında tanınma

• Ericsson işe alım vazifelisi ile mülakat mümkünlüğü (O sırada rastgele bir uygun konum varsa.)

• Muvaffakiyet sertifikası

c) Finalistler

Üç finalist grubun tamamı şunları elde edecektir:

• Aşağıda belirtildiği üzere nakit mükafatlar (Ericsson tarafından ödenen İsveç vergileriyle)

1. Büyük Ödül Kazananı: 25.000 €

2. İkinci : 15.000 €

3. Üçüncü: 5.000 €

4. Bonus: Toplumsal Medya Mükafatı: 2.000 €

• Ericsson İnovasyon Mükafatları Büyük Finali’ne davet

• Ek olarak, dört haftalık rehberlik

• Ericsson toplumsal medya ve dijital kanallarında tanıtım

Üç finalistin de girişleri @ericssoncareers Instagram sayfasına yüklenecek ve Büyük Final’den evvelki 24 saat boyunca bu hesap üzerinden oy kullanımına açık olacaktır. En çok oyu alan finalist ek olarak 2.000 € bonus kazanacaktır.