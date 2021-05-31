Ericsson İnovasyon Ödülleri 2021 başlıyor

2021 yılının teması ise “Dijital Uçurumu Kapatmak” olarak belirlendi. Dijital ihtilal, dünyamızda büyük değişikliklere neden oldu ve hayatımızı sayısız formda zenginleştirdi fakat, gezegenimizin yarısı çoğumuzun her gün kullandığı araçlara, bilgilere ve kaynaklara erişimi olmadan yaşıyor. Dünya teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe dijital uçurum daha da büyüyor. Ekonomik, coğrafik, cinsiyet ve erişim faktörleri, dünya genelinde nüfusun büyük bir kısmını önemli bir dezavantajda bırakıyor.

İnovasyonlar, geleceğin ağlarını tekrar tanımlayabilecek kolay kod değişikliklerinden, dünya genelinde insani yardım eforlarını ilerletecek karmaşık teknolojik gelişmelere kadar çok farklı biçimlerde olabiliyor. Ericsson olarak günümüzde yaşanan sıkıntıların üstesinden gelinmesini sağlayacak inovasyon ve geliştirmelerde gençlerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden genç yetenekleri Ericsson İnovasyon Mükafatları 2021’e katılmaya davet ediyoruz.

Kayıt bilgileri

Ericsson İnovasyon Ödülleri’ne şu anda üniversitelerde tahsil gören öğrenciler katılabiliyor. Dünyanın her yerinden davet edilen öğrenciler, iki ile dört bireyden oluşan gruplar oluşturarak yarışa katılabiliyor. Ekiplerin, 5 Ağustos saat 11:00 GMT’ye kadar kayıt olması ve fikirlerini sunması bekleniyor. Birinci 50 müracaata, fikirlerini geliştirmek için ekstra rehberlik alacaktır

Mükafatlar ve teşvikler

Yarı finalistler

Yedi bölge kazananlarından her biri aşağıdakileri elde edecektir:

1000 euro nakit para mükafatı

Kimi durumlarda, ilgili bölgelerde sunulan ek özel takdir ve mükafatlar.

Yedi bölgesel kazanan dahil 14 Yarı Finalistin tümü aşağıdakileri elde edecektir:

Ericsson inovasyon ve iş üniteleri uzmanlarından yedi haftalık mentorluk

Ericsson toplumsal medya ve dijital mecralarında tanınma

Ericsson işe alım vazifelisi ile mülakat mümkünlüğü (O sırada rastgele bir uygun durum varsa)

Muvaffakiyet sertifikası

Finalistler

Üç finalist ekibin tamamı şunları elde edecektir:

Aşağıda belirtildiği üzere nakit mükafatlar (Ericsson tarafından ödenen İsveç vergileriyle)

1’inci Büyük Ödül Kazananı: 25 bin euro

2’nci : 15 bin euro

3’üncü: 5 bin euro

Bonus: Toplumsal Medya Mükafatı: 2 bin euro

Ericsson İnovasyon Mükafatları Büyük Finali’ne davet

Ek olarak, dört haftalık rehberlik

Ericsson toplumsal medya ve dijital kanallarında tanıtım

Üç finalistin de girişleri ericssoncareers Instagram sayfasına yüklenecek ve Büyük Final’den evvelki 24 saat boyunca bu hesap üzerinden oy kullanımına açık olacaktır. En çok oyu alan finalist ek olarak 2 bin euro bonus kazanacaktır.

Hibya Haber Ajansı