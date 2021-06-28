Ericsson Mobilite Raporu: 2021 yılının sonuna kadar 5G abone sayısı 500 milyonun üzerine çıkacak

ERIC), hergün yaklaşık 1 milyon abonenin eklenmesiyle toplam 5G abone sayısının 2021 yılının sonunda 580 milyonun üzerine çıkacağını kestirim ediyor.

Ericsson Mobilite Raporu’nun 20. sürümünde yer alan iddia, 5G’nin en süratle kabul gören taşınabilir kuşak olacağı beklentisini güçlendiriyor. 5G abone sayısının 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 3,5 milyara ulaşması ve nüfusun yüzde 60’ını kapsayacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte, kabul görme suratı bölgeye nazaran büyük ölçüde değişiyor. Yavaş bir başlangıç yapan Avrupa, 5G yayılma suratında Çin, ABD, Kore, Japonya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kurulu pazarlarının gerisinde kalmaya devam etti.

5G’nin tıpkı kilometre taşına 4G LTE’den iki yıl evvel ulaşarak bir milyar abone sayısını geçmesi bekleniyor. Bunun gerisindeki en değerli faktörler ortasında Çin’in 5G’ye daha fazla öncelik vermesi ve ticari 5G aygıtlarının daha erken piyasaya sunulması ve bu aygıtların ucuzlayarak daha uygun fiyatlı hale gelmesi yer alıyor. Halihazırda 300’ün üzerinde 5G takviyeli akıllı telefon modeli duyurulmuş yahut ticari olarak piyasaya sürülmüş durumda.

Bu ticari 5G ivmesinin, COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmanın değerli bir bileşeni olarak irtibatın artan rolüyle güçlenerek önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Doğu Asya’nın 2026 yılına kadar kestirimi 1,4 milyar 5G abone sayısıyla en büyük hisseye sahip olması bekleniyor. Kuzey Amerika’nın yüzde 84 ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kurulu bölgesinin yüzde 73 5G abonelik oranıyla en yüksek 5G abonelik penetrasyonunu oluşturmaları bekleniyor.

Ericsson’ın Şebekelerden Sorumlu Lider Yardımcısı Fredrik Jejdling mevzuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ericsson Mobilite Raporu’nun 20’nci sürümü; Çin, ABD ve Güney Kore üzere öncü pazarlardaki yayılım ve kapsama genişlemesiyle değerli bir kilometre taşına ulaşarak 5G’nin bir sonraki etabına geçtiğimizi gösteriyor. Artık ileri seviye 5G kullanım örneklerini gerçeğe dönüştürme ve vaatleri yerine getirme vakti.İşletmeler ve toplumlar, 5G ile desteklenen dijital dönüşümün kritik bir rol oynadığı pandemi sonrası bir dünyaya da hazırlanıyor.”

Akıllı telefonlar ve görüntüler taşınabilir data trafiğini artırıyor

Bilgi trafiği her yıl büyümeye devam ediyor. Bir exabayt (EB), 1.000.000.000 (1 milyar) gigabayttan (GB) oluşuyor. Global taşınabilir data trafiği (sabit kablosuz erişim (FWA) tarafından oluşturulan trafik hariç) 2020’nin sonunda aylık 49 EB’yi aştı ve yaklaşık beş kat büyüyerek 2026’da aylık 237 EB’ye ulaşması bekleniyor. Şu anda bu trafiğin yüzde 95’ini taşıyan akıllı telefonlar da her zamankinden daha fazla bilgi tüketiyor. Dünya genelinde akıllı telefon başına ortalama kullanım artık aylık 10 GB’yi aşıyor ve 2026’nın sonunda aylık 35 GB’ye ulaşacağı kestirim ediliyor.

5G İrtibat Servis Sağlayıcıları, Sabit Kablosuz Erişimin yayılmasında ön saflarda yer alıyor

COVID-19, dijital dönüşümü hızlandırıyor ve sağlam, yüksek süratli taşınabilir geniş bant temasının değerini ve gereksinimini da artırıyor. Son rapora nazaran, 5G hizmeti vermeye başlayan on irtibat servis sağlayıcısından (CSP) neredeyse dokuzu, fiber penetrasyonunun yüksek olduğu pazarlarda bile sabit kablosuz erişim (FWA) hizmeti (4G ve/veya 5G) sunuyor. Bu, raporda 2026 yılında 7 kat büyüyerek 64 EB’ye ulaşacağı varsayım edilen sabit kablosuz erişim trafiğinin karşılanması için büyük ehemmiyet taşıyor.

Kitlesel IoT alanında büyük yükseliş

Kitlesel IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri (NB-IoT ve Cat-M temaslarının 2021’de neredeyse yüzde 80 artarak yaklaşık 330 milyon ) irtibata ulaşacağı varsayım ediliyor. 2026 yılında bu teknolojilerin tüm hücresel IoT irtibatlarının yüzde 46’sını oluşturacağı varsayım ediliyor.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kurulu Bölgesine Yakından Bakış

Rapor, devlet dayanaklı dijital teşebbüslerin hem teknolojik inovasyonları hem de 5G alımlarını hızlandırdığı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kurulu pazarlarından alınan istatistikleri içeriyor. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kurulu bölgesi pazarları, 2019 yılında ticari 5G hizmetlerini başlatan dünyadaki birinci pazarlar ortasında yer aldı. 2026 yılına kadar dünya genelinde en yüksek ikinci 5G pazar penetrasyonunu oluşturmaları ve toplam 5G abone sayısının 62 milyona ulaşması bekleniyor.

Ericsson Mobilite Raporu aşağıdaki dört öne çıkan makaleyi içermektedir:

T-Mobile çok bantlı bir strateji izliyor

İşletmeler 5G’yi Kablosuz WAN temeli üzerine kuruyor

Yapay Zeka: Karmaşık 5G dünyasında müşteri tecrübesini geliştirme

5G iç yer kaplamasını planlama: Temel kurallardan istatistiklere ve yapay zekaya

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı