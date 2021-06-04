Erken ergenlik döneminde çocuklara nasıl yaklaşılmalı

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, erken ergenlik periyodunda görülen sıkıntılardan bahsetti ve ebeveynlere değerli tavsiyelerde bulundu.

Ergenlik periyodundaki ruhsal meselelere müdahalelerin epey kıymet taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, erken devirde başlayan fizikî değişiklikler ebeveynler ya da etraf tarafından fark edildiği anda çocuğun bu mevzuyla ilgili endokrinoloji uzmanına ya da bu hususta çalışan bir kliniğe yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Süreç içerisinde çocukla ilgili yapılacak detaylı değerlendirmelerin, multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, “Çocuğun yalnızca hormon profilinin çıkarılması ya da bedensel değişimlerinin takibi değil buna eşlik eden zahmetler ya da zorlukların da kıymetlendirilmesi, çocuğun bu değişimleri nasıl kavramsallaştırdığı, nasıl anlamlandırdığının da kesinlikle gözden geçirilmesi çok değerli ayrıyeten ebeveynin de mevzuyla ilgili açık bir halde bilgilendirilmesi ve korkularının giderilmesi birebir formda büyük ehemmiyet taşıyor” dedi.

Ebeveynlerin telaşları var

Ebeveynlerin bilhassa çocuklarının cinsel olarak daha erken bir devirde uyaranlara maruz kalacakları ya da cinsel olarak zorlanabilecekleri ile ilgili kimi korkular taşıdıklarını vurgulayan Yektaş, “Bu korkuları taşımakta da hayli haklılar münasebetiyle mümkün istismar riskinin hem ebeveyn hem de çocukla paylaşılması, vücudun korunması, kendini nasıl tabir edebileceğini çocuğa öğretilmesi, tıpkı vakitte ailenin de bu hususta bilgilendirilmesi ve gerekli görülüyorsa kesinlikle ruhsal takviye alınması çok kıymetli. Ebeveynin telaşlarının dinlenmesi ve sağlıklı bilgilendirme yapılmasının değerli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bu davranış aykırı kimlik tesirini pekiştiriyor

Toplumda çok yapıldığı için bu durumun aykırı kimlik tesirini pekiştirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, “Bu mevzu çok değerli zira fizikî değişimin çok erken başlaması ile birlikte etraf tarafından da çocuğun güya daha büyük yaşta bir çocukmuş üzere davranmasına zorlanması kelam konusu olabiliyor. Bunu fark etmeden hem ebeveynlerin yaptığını hem de okul ortamında yapılabildiğini görüyoruz münasebetiyle ebeveynler ve okul ortamı ile iş birliğinin bu noktada çok değerli olduğunu düşünüyoruz” sözlerini kullandı.

Çocuğa şeffaf ve anlışılır lisanla anlatılmalı

Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, çocuk ile şeffaf ve anlaşılır bir lisanla konuşulması gerektiğini vurguladı ve kelamlarını şöyle tamamladı: “Çocuğa var olduğu kronolojik yaşıyla uygun davranışların sergilenmesi, yaşına uygun kurallar ve sonların konulması, şayet toplumsal medya kullanıyorsa toplumsal medya hesaplarının bu noktada tekrar yaş periyodu ile uygun olarak kullanılmasının sağlanması ya da takibinin uygun biçimde yapılması gerekir. Hangi arkadaş ortamlarına katıldığı, kimlerle görüştüğü, yapmak istediği denemeler noktasında şayet risk görülüyorsa bu bahiste çocukla bilgi paylaşımı, çocuk açısından mümkün riskleri ve bunların sonucunda ruhsal sorunları tedbire noktasında büyük kıymet taşıyor şayet riskli davranışlar varsa, uygunsuz denemeler kelam hususuysa, cinsel gelişimi ile ilgili problemler yoğunlukla baş etme zahmetlerine sebep oluyorsa bu noktada yalnızca bir endokrinoloji uzmanı ya da bir çocuk doktoru takibi yetersiz kalabilir. Kesinlikle ebeveynin çocukla birlikte bir Çocuk – Ergen Ruh Sıhhati ünitesinde takip edilmesini ve gerekli müdahalelerin yapılmasının uygun olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Hibya Haber Ajansı