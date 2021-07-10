Erol Kiresepi, G20 Çalışma Bakanları Toplantısında Dünya İşverenlerini Temsil Etti

Santa Farma İlaç Sanayii İdare Konseyi Lideri ve Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii Patronları Sendikası (KİPLAS) İdare Heyeti Lider Vekili Erol Kiresepi, G20 Çalışma Bakanları Toplantısında Dünya Patronlarını Temsil Etti.

Santa Farma İlaç Sanayii İdare Heyeti Lideri, KİPLAS İdare Konseyi Lider Vekili ve Milletlerarası Patronlar Teşkilatı (IOE) Onursal Lideri Erol Kiresepi, G20 İtalya Periyot Başkanlığı kapsamında 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen G20 Çalışma Bakanları Toplantısı’na dünya patronlarını temsilen katılarak bir konuşma yaptı.

Ekim ayında gerçekleştirilecek G20 Önderler Zirvesi’ne sunulacak istihdam ve büyüme bahislerindeki tavsiyelerin hazırlanması gayesiyle İtalya’nın Catania kentinde düzenlenen toplantıya G20 ülkelerinin Çalışma Bakanları, Bakanlık yetkilileri ve memleketler arası kuruluşların temsilcileri katıldılar.

Toplantının birinci kısmında konuşan Kiresepi, pandemi sonrasında yeni istihdam imkanları yaratılmasını teşvik etmek ve hızlandırmak üzere mümkün olan her türlü önlemin alınması gerektiğini, istihdam artışını sağlamak için de girişimcilerin, işletmelerin ve emekçilerin güçlü teşviklerle desteklenmesi ile istihdam yaratılması için patronların önündeki pürüzlerin kaldırılmasına öncelik verilmesinde fayda olduğunu kaydetti.

“Eğitim ve meslek rehberliğinin sağlanması zaruri”

IOE Onursal Lideri, çalışanların süratle gelişen bir işgücü piyasasına adapte olabilmeleri için eğitim ve meslek rehberliği sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, tüm ülkelerin dinamik, esnek ve kapsayıcı işgücü piyasaları ile 21. yüzyıla ahenk sağlayabileceklerini tabir etti.

Erol Kiresepi, G20’nin kabul ettiği siyasetlerin ulusal seviyede uygulanması durumunda mevcut meseleleri çözebileceğimizi, bu kapsamda daha evvel kabul edilen G20 Girişimcilik Hareket Planı, G20 Yapısal Islahat Gündemi yahut G20 Maharet Stratejisi üzere önlemlerin her G20 ülkesinde harekete dönüştürülmesini beklediklerini kaydetti.

Kiresepi konuşmasının sonunda, 150 ülkedeki 50 milyondan fazla şirketi temsil eden IOE’nin önümüzdeki periyotta başarılı uygulamalara ve tesirli sonuçlara ulaşılması için G20 sürecini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı