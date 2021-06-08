Erol Kiresepi Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) Onursal Başkanı oldu

Memleketler arası Patronlar Teşkilatı’nın (IOE) 4 yıl boyunca başkanlık vazifesini yürüten ve vazife müddeti 1 Haziran 2021 tarihinde sona eren Erol Kiresepi, IOE Genel Şurası tarafından, 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere ‘IOE Onursal Başkanlığı’na seçildi.

Geçtiğimiz yıl yüzüncü yılını kutlayan Memleketler arası Patronlar Teşkilatı’nın (IOE) bünyesinde 2017’den bu yana başkanlık misyonunu sürdüren Santa Farma İlaç Sanayii İdare Konseyi Lideri ve KİPLAS İdare Heyeti Lider Vekili Erol Kiresepi’nin misyon mühleti, 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen IOE Genel Kurulu’nda sona erdi.

IOE Genel Şurası, başkanlık devrinde global seviyede gösterdiği üstün muvaffakiyet ve özveriyi dikkate alarak, IOE İdare Kurulu’nun teklifi ile 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Kiresepi’yi ‘IOE Onursal Başkanlığı’na seçti.

Kiresepi, Genel Kurul’a hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında IOE’nin ve Milletlerarası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) yüzüncü kuruluş yıl dönümleri, G20 tepeleri üzere global seviyede patron kesiti için kıymetli dönüm noktalarında başkanlık misyonunu ifa etmekten memnuniyet duyduğunu, yüz yıl evvel temelleri atılan IOE’nin sağlam yapısının vazifesini yaparken kendisine büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

“Bu kıymetli unvana layık görülmekten onur duydum”

IOE Onursal Başkanlığı’na seçilen Kiresepi, patron kısmının yeni sıkıntılarına ve gereksinimlerine karşılık vermek üzere dinamik ve çevik bir tertip modeli için IOE’nin yapısını yenilediklerini, patronların sesinin daha geniş platformlarda duyulmasını sağlayacak halde yeni iştirak ve iş birlikleri geliştirdiklerini söz etti.

Dört yıllık başkanlık periyodunun sonundaki olan tüm muvaffakiyetin patron kesitinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olduğunun ve bu birlikteliğe liderlik etmenin gurur verici olduğunun altını çizdi. Kiresepi, gerek duyulduğunda IOE’nin istekli elçisi olarak bu kıymetli kuruluşa takviye vermeye devam edeceğini ve bu değerli unvana layık görülmesinden onur duyduğunu kaydetti.

IOE, Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün (ILO) üçlü idare yapısı 1920 yılında oluşturuldu. Genel merkezi İsviçre Cenevre’de yer alan IOE, 140’den fazla ülkeden 150’nin üzerinde patron teşkilatını temsil ediyor. IOE, global ölçekte ILO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (UN), G20, G7 üzere birçok platformda patron kısmını temsil etmektedir.

Santa Farma hakkında

Türkiye’nin en esaslı ilaç firmaları ortasında bulunan ve 75. yılını kutlayan Santa Farma, 1944 yılında Farma Laboratuvarı olarak haşere ilacı, öksürük tabletleri ve şurubu üzere kolay lakin kullanım alanı geniş ilaçlarla kesime adım attı. 1946 yılında Santa Laboratuvarı ile birleşme sonucu bugünkü Santa Farma‘nın temelleri atılmış oldu. 1953 yılında üretim tesisi kurma kararı alındı. 1954 yılında Santa Farma İlaç Fabrikası Kollektif Şirketi, 1973 yılında ise Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. kuruldu. Santa Farma, 9 başka terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 48 başka pazarda toplam 66 eserle faaliyet gösteriyor. Kelam konusu terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon, Hematoloji, Kardiyovasküler Sistem, Kas&İskelet Sistemi, Hudut Sistemi (MSS) ve Teneffüs Sistemi olarak sıralanıyor. Şirketin GEBKİM OSB’deki üretim tesisi, 44.000 m2 kapalı alanda, yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesi ile çalışıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı