‘Esas siz kusura bakmayın Sayın Erdoğan, yasaklarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, İzmir’de partisinin 1. Olağan Ödemiş İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan şu sözleri kullandı:

‘Pandemiyle müziğin ne alakası var?’

“Bir yasak daha getirdiler. Müzik yasağı. Pandemi tedbirlerini açıklarken söylüyor bunu. Hani ‘Merkez Bankasının döviz rezervlerini pandemi devrinde harcadık’ diyor ya, ki daha evvel de söyledim bu hakikat değil. Milletin gözünün içine baka baka gerçekleri çarpıtıyorlar. Rezervleri pandemiden evvel eritmeye başladılar. Pandemi başlamadan rezervler sıfıra düşmüştü aslında. Sığınabilecekleri bir tek koronavirüs var, ona sığınıyorlar. Yeniden birebirini yapıyorlar. Pandemiyle müziğin ne alakası var? Sizin müzisyenlerle alıp veremediğiniz ne var? Bu nasıl bir akıldışılıktır? Gidip de diğerinden ‘benim gereksinimim var’ demeye çekindiği için canına kıyan kaç müzisyen oldu bu ülkede. Müzisyenlerin hepsi açlığa mahkum edildi, inanılır üzere değil.”

‘Özgürlük uğraşı veren insanlardan aldığınız yetkiyle öteki insanların özgürlüğünü kısıtlamanıza müsaade vermeyeceğiz’

“Esas siz kusura bakmayın Sayın Erdoğan. Bu toplum birbirine hürmet duymayı sizin yasaklarınızdan öğrenmeyecek. Bu toplumun birbirine hürmeti sizin yasakçı zihniyetinizden çok daha güçlü, merak etmeyin. Siz; inanç özgürlüğü yasaklanan, eğitim hakkı yasaklanan insanların onurlu gayretiyle iktidara geldiniz. Artık yıllarca özgürlük uğraşı veren o insanlardan aldığınız yetkiyle, diğer insanların özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Biz buna müsaade vermeyeceğiz. Yasaklarla, baskılarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz.”

‘Pandemiyi baskı mazeretine çevirdiler’

“Neymiş, çok ses oluyormuş. Koronavirüsten evvel ses olmuyor muydu? Müzik aletinden ses çıkmasını koronavirüs mü sağladı? Pandemiyi, bu sıhhat afetini, baskı mazeretine çevirdiler. Bu çok değerli bir zihniyet problemi. Biz, toplumun tüm kesitleriyle el ele veren, karşılıklı hürmetin temel olduğu bir anlayışla yola çıktık. Yasaklara daha fazla müsaade etmeyeceğiz.”

‘Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer diye yazıp günde on sefer tekrarlamaları lazım’

“Reçete çok kolay. Aylardır söyleyip duruyoruz lakin kopya çekmeyi bile beceremiyorlar: Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuk devletinden geçer. Türkiye’yi yönetenlerin bunu büyük puntolarla masalarının üzerine yazmaları lazım. Her gün, sabah akşam, on sefer onu okumaları, tekrarlamaları lazım. Yanlarında çalışanlara da ‘Bana günde on sefer hatırlat; ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer’ demeleri lazım. Lakin maalesef bunların artık hakla hukukla ilgisi kalmamış.”