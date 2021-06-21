Escada, Pop-up Store’u Bodrum Yalıkavak Marina’da açtı!

Her koleksiyonuyla şık, kendinden emin, şık ve güçlü bayanların dikkatini çeken Escada, birinci konsept Pop-Up Store’u Bodrum Yalıkavak Marina’da hizmete açtı. Renk ve baskıların cesurca kullanımı, kaliteli dikişler, lüks kumaşlar ve güçlü silüetler üzere vakitsiz dizaynlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Escada, güçlü bayanların tarzına çarpıcı dokunuşlar yapıyor.

Yavuz renk kullanımıyla kendine güvenen, kararlı ve bağımsızlık vizyonuyla hareket eden bayanların markası Escada, ikonik dizaynıyla göz alan birinci konsept mağazasını Bodrum Yalıkavak Marina’da açtı.

Margareta Ley’in öncü ruhundan ilham alarak koleksiyonlar hazırlayan Escada, arıların inanılmaz varlıklarından esinlenerek bal peteği desenini ve Escada gold rengini pop-up store’una yansıttı.

Gece, gündüz, sporda yahut ofiste şıklığından ödün vermeyen ve yaşı olmayan bahadır bayanların modası Escada’nın koleksiyonlarında, yürekli renk ve baskılar, kaliteli dikişler, lüks kumaşlar ve güçlü silüetler üzere vakitsiz kıymetler sıkça kullanılıyor.

Daima değişen yeni modülleri ile dikkatleri üzerine toplayacak Escada Pop-up store, yaz sonuna kadar Bodrum Yalıkavak Marina’da moda tutkunlarını ağırlayacak.

ESCADA HAKKINDA

1978 yılında Margaretha ve Wolfgang Ley tarafından kurulan Escada markası, şık kalite ve personellik ile vurgulanan, kendinden emin ve şık bir feminenlik vizyonuna dayanıyor. 40 yıllık tarihi boyunca, gözü pek renk, baskı ve ayrıntılara olan ünlü aşkı, global bir takipçi kitlesinin ilgisini çekti ve artık bu kodlara farklı bir biçimde çağdaş bir değişiklik veriliyor.

Escada, Etiler mağazasının yanı sıra, Viaport Outlet’te de konuklarına eşsiz bir moda tecrübesi sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı