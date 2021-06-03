Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

 Verusa Holding A.Ş'nin birinci çeyrek sayıları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan a
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Escort Teknoloji’nin ilk çeyrek rakamları

Escort Teknoloji’nin ilk çeyrek rakamları

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş’nin birinci çeyrek sayıları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin finansal tablosu şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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