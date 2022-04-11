ESET ve Borussia Dortmund, iş ortaklıklarını 2025 yılına kadar uzattı

Siber güvenlik alanında dünya lideri olan ESET ve Borussia Dortmund, başarılı iş birliklerini en az iki sene daha devam ettirme kararı aldı. Geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi, ESET BVB’nin Şampiyon İş Ortağı olmaya devam ediyor.

Futbol, sürekli olarak taktiklerin değiştiği, oyunun hız kazandığı, yeni gelişmelerin ortaya çıktığı, sürekli ilerleme gösteren bir spor. Ancak bir düşünce her zaman aynı kalıyor: Daima güçlü savunmaya sahip olmalısınız. Teknoloji de sürekli gelişiyor ve ilerleme gösteriyor. ESET’in de belirttiği gibi “Progress. Protected.” ESET, BT güvenlik ürünleri ve hizmetleriyle bu ilerlemeyi koruma sözü veriyor. ESET, başarılı Alman futbol kulübünün ana sponsorlarından biri olmanın yanı sıra bu kulübün BT güvenlik ortağı ve BVB’nin BT altyapısının güvenliğini sağlamaktan sorumlu.

ESET CEO’su Richard Marko bu konuda görüşlerini şöyle aktardı: “En başından beri Borussia Dortmund ve ESET’in doğal bir uyum içinde olduğuna inandık çünkü ortak değerlerimiz olan cesaret, tutku, dürüstlük ve güvenilirlik konusunda aynı görüşlere sahibiz.”

Borussia Dortmund İdari Yöneticisi Carsten Cramer konuyla ilgili şunları söyledi: “Üç zorlu sezonun ardından ortaklığımız en üst seviyeye ulaştı ve bu başarı hikayesi en az iki sezon daha devam edeceği için mutluyuz. Borussia Dortmund ve ESET arasındaki iş birliğinin devam etmesinden çok memnunuz. Bu, kesinlikle birbirine uyan iki güçlü ve uluslararası markanın buluşmasıdır. Taraftarlar için yürüttüğü harika kampanyalarla ESET, son üç sezonda defalarca herkesin hayranlığını kazandı ve dijital güvenliği herkese ulaştırma hedeflerine dikkat çekti. Önümüzdeki iki sezonda da ESET ile birlikte büyük işler başarmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı