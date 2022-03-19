Eşitlikçi Hikayelerin Kahramanları Zirvede Buluştu

Kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda değişimin lideri yöneticiler, Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi’nde bir araya geldi. Milliyet Gazetesi’nin öncülük ettiği, Nesiller Boyu Eşitlik Hareketi kapsamında düzenlenen zirvede bir araya gelen liderler, iş, sanat ve sporda kadınların yükselişini anlattı. Zirvede konuşan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ancak tüm aktörlerin birlik olmasıyla mümkün ve özel sektör bu birlikteliğin öncüsü olabilir” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yıllardır çalışmalar sürdüren Milliyet Gazetesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi konusunda öncü çalışmaları nedeniyle 6 Ekim 2020’de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Küresel Medya Birliği’ne dahil olan ilk Türk gazetesi oldu. Milliyet, kadının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Temmuz ayında da, Türkiye ve dünyada bir ilki daha gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu. Milliyet, beş yıl boyunca somut faaliyetler içeren taahhütlerini belirleyerek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yerini aldı. Milliyet, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun eylem başlıkları içerisinde kadınların saygın bir iş sahibi olarak ekonomi içinde istihdam edilmesini, verimli kaynaklara erişiminin artırılmasını, ekonomide cinsiyet dönüşümünü teşvik edilmesini hedefleyen “Ekonomik Adalet ve Haklar” kategorisi altında 11 önemli taahhütte bulundu. Bu taahhütlerden biri olan “Eşitlikçi Hikayeler” sayfasında son bir yıldır kadın istihdamının gelişimine; iş, sanat ve spor hayatında kadınların yükselişine yer veren Milliyet, bu kapsamda “Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi”ni gerçekleştirdi.

Pera Palas Otel’de önceki gün Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Milliyet Gazetesi ve Shopsa ortaklığıyla gerçekleştirilen “Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi”nde bir araya gelen liderler; Başak Şengül sunuculuğunda iş, sanat ve sporda kadınların yükselişini anlattı.

Teknoloji, girişimcilik, sosyal çalışmalar, kültür-sanat, spor gibi pek çok alanda kendi mücadelesini vererek başarılı olmuş isimlerin deneyimlerinin paylaşıldığı zirvenin açılış konuşmasını Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova yaptığı konuşmada, “İş dünyasından liderler toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına yürüttükleri çalışmaları Eşitlikçi Hikayeler Zirvesinde bir araya getirdi. Farklı sektör ve iş alanlarında daha fazla eşitlikçi hikayelere ihtiyacımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği ancak tüm aktörlerin birlik olmasıyla mümkün ve özel sektör bu birlikteliğin öncüsü olabilir” diyerek zirve katılımcılarına seslendi. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Tek bir çocuğa ve kadına ulaşmak bile umudumuzu artırıyor. Milliyet, eşitlikçi hikayelerin sözcüsü olmaya ve bu kapsamda iş birliklerine devam edecek” şeklinde konuştu. Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İletişim Koordinatörü Tayfun Yılmaz da her iki kurumun iş birliği ve çalışmaları hakkında bilgileri aktardı.

Başarılarıyla iş dünyasında adından sıkça söz ettiren Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Türkiye genelinde il bazında kadın üreticileri bir araya toplayan, Türk kadınının el emeği, göz nuru ürünlerini yurt içi ve yurt dışı ayağı ile de global pazarda yer almasını sağladığı Shopsa platformunun çalışmalarından bahsetti.

HeForShe Türkiye Koordinatörü Sinem Aydın, Unstereotype Alliance Türkiye Koordinatörü Naz Akyol ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Program Analisti Ülkem Önal Kara; Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), HeForShe girişimleri hakkında zirve izleyicilerini bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi.

Dell Technologies Genel Müdürü Işıl Hasdemir ”Kızlar İçin Gelecek” başlıklı konuşmasında her bir kadına ulaşılabilen çalışmaların bir başarı olduğunu söyleyerek bunu ‘deniz yıldızı hikayesine’ benzetti. Hasdemir, “Aileden başlayarak eğitim hayatında, iş dünyasında söylemleri değil eylemleri istiyoruz. Bunun yolu ancak kadınları ekonomik olarak güçlendirmekle mümkün. Teknoloji sektörü cinsiyet eşitsizliğinde başı çekiyor. Teknoloji ve kadın birbirinden uzak gibi algılansa da aslında bunlar sadece ön yargı. Türkiye’de iş hayatındaki kadının yeri yüzde 27. OECD ülkelerinde bu ortalama yüzde 58. Maalesef ortalamanın bile altındayız. Mücadelede biz kadınların da birbirine destek olması çok önemli” diyerek toplumsal dayanışmanın altını çizdi.

Türkiye’de iş yaşamında kadının yerinden bahsettiği konuşmasında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Proje Yöneticisi Sevda Alkan, konuşmasını aile içi şiddet ve karar verici mekanizmalar olmak üzere iki konuya vurgu yaptı. “20 kadar şirkette bir araştırma yaptık. Beyaz yakalı kadınların şiddetini sorguladık. Araştırma beyaz yakalı kadınların yüzde 60’ının psikolojik şiddete, yüzde 57’si ekonomik şiddete maruz kaldığını gösteriyor” diyerek çarpıcı rakamlar paylaştı. Alkan, her yıl yaptıkları Yönetim Kurullarında Kadın raporu hakkında da bilgiler aktardı.

Dijitalleşme ve Kadın istihdamındaki Fırsatlar başlıklı konuşmasında katılımcılara seslenen Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, “Dijitalleşme bugüne kadar bildiğimiz anlamda bir işi yapış şeklimizi kökten değiştirebilecek bir araç. Yeni çalışma modelimiz sayesinde geleneksel iş tanımlarını yeniden belirlemeye başladık ve kadın istihdamının göreceli az olduğu saha pozisyonlarında kısa sürede cinsiyet dağılımı dengeli bir talep oluşturmayı başardık. Pandemi sürecinde gelişen koşulları, güçlenen tüm kaslarımızı kapsayıcılık ve çeşitlilik odaklı projelerde kullanarak, birçok alanda ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Kibar Holding ve Grup Şirketlerindeki çalışanların gönüllü olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk çalışmalarından bahseden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı kadınlara yönelik gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Kayabaşı; “Sürdürülebilir gelecekte toplumsal cinsiyet eşitliği her zamankinden daha önemli bir role sahip. Bu sorun sadece Türkiye’nin değil dünyanın genel sorunu. Özellikle gençler arasında cinsiyet eşitliği konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sürdürülebilir bir gelecekten söz edemeyiz. Değişim dil ile başlar, dilin önemine inanıyoruz. Kibar Holding Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi yayınladık, tüm çalışmalarımızın bu anlamda şekilleneceğine söz veriyoruz” dedi.

Konuşmacılar arasında yer alan Turkcell Temel Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Direktörü Elif Yenihan Kaya, teknolojide kadının yerinden bahsetti. Kaya, “Teknoloji dünyasının yüzde 25’inde kadınlar söz sahibi. Son birkaç yılda değişiklik var ama çok büyük değil. Şu an bir sıçrama noktasındayız. Dijital dönüşüm tüm sektörülerin değişimi anlamına geliyor. İletişim endüstrisi bunun dinamosu. Bu da tüm sektörleri etkileyecek. Kadınların yazılım alanında yer alması daha kolay. Açık yazılım olması birçok şirketin bu alana girebilceği bir dünya sunuyor” dedi. Kaya, ‘Şanslar Eşit’ kampanyasından, kadın mühendis ve yönetici sayısını arttırma çalışmalarından ve Siber Güvenliğin Siber Kadınları projelerinden ve Kadın Milli Futbol Takımı’nın sponsoru olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.

Yönetim kadrosunun yüzde 85’i kadın olduğunu aktaran Kellogg Türkiye’nin Tedarik Zinciri Müdürü Selin Akyol ve İnsan Kaynakları Müdürü Şiva Çağdaş; “Kellogg’ta tüm yönetim kadrolarındaki kadın erkek eşitliğini sağlamak üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. Akyol, yeni anne olan çalışanlara yönelik esnek çalışma sistemleriyle desteklediklerini belirtti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ‘100 Eşitlik İçin Ben de Varım’ başlıklı konuşmasını sponsoru olduğu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sporcuları Yağmur Uraz ve Başak Gündoğdu’yla beraber gerçekleştirdi. Kadınların her alanda var olması gerektiğini vurgulayan Süel, “Özellikle erkek egemen alanlarda kadınları destekliyoruz, futbol da bu alanlardan bir tanesi. Kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz” dedi. Sporcular Yağmur Uraz ve Başak Gündoğdu Atletico Madrid ile yaptıkları maçta yaşadıkları deneyimleri izleyicilerle paylaştı.

Türkiye İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Yöneticisi Derya Sargın Malkoç ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği = Daha Yaşanılabilir Bir Dünya’ isimli konuşmasında cinsiyet eşitliği konusunda kuruluşlarının ilk yılından itibaren çağının ötesinde çalışmalar yürüttüğünden bahsederken, son yıllarda yaptıkları çalışmaları anlattı. Malkoç; “12 bin civarı çalışanımız bulunuyor. Kadın çalışan sayısına baktığımızda ise yüzde 55 oranında kadın çalışan ağırlıklı bir şirketiz. Önümüzdeki aylarda kadın liderlik programı kampanyasına başlayacağız” dedi.

HeforShe hareketine katılan ilk futbol kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübü ve Bağlı Şirketler İnsan Kaynakları Yöneticisi Tuğçe Değerli; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlama hedefiyle sporcularla birlikte yaptıkları çalışmaları aktardı. Fenerbahçe Futbol Takımı’nın çıktığı maçlarda taşıdığı posterlerle izleyen binlerce futbolsevere de bu farkındalığı aktarmayı hedeflediğini belirtti.

1998 doğumlu Lal Karaalioğlu 7 yaşında başladığı konservatuar hayatını Almanya’da tamamladı. 2022 yılında düzenlenen Adana Rhapsody Uluslararası Piyano Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ve “Grand Prix” ödüllerine layık görülen Lal Karaalioğlu etkinlik sonrasında misafirlere keyifli bir dinleti sundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı