Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı büyük ilgi gördü

Türkiye’nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve ulusal gücünü ortaya koyan Eskişehir Sanayi Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri ortasında Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dört gün süren fuara, 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilciliği katıldı. Fuarı, fiziki olarak 20 bin 256, online olarak ise 3 bin 387 ziyaretçi gezdi. Bu ziyaretçilerle iştirakçiler ortasında 203’ü online platformda toplam 836 B2B görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve makine sanayindeki yerli ve ulusal gücünü ortaya koyan Eskişehir Sanayi Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri ortasında Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eskişehir’in, birinci “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı” olan Eskişehir Sanayi Fuarı’na, 205 firma katılırken, fuarı fiziken 20 bin 256 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Tüyap Tüm Fuarcılık Üretim A.Ş. tarafından organize edilen fuar, T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB’in dayanak ve iş birlikleri ile düzenlendi. Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’ndeki toplam 12 bin metrekare alandaki iki salonda gerçekleştirilen fuarda; havacılık, savunma ve imalat endüstrinde faaliyet gösteren firmaların son teknolojiyle üretilen inovatif eserleri sergilendi.

Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli üzere sanayi kentlerinden bölüm önderi firmalar katıldığı fuarda, 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilciliğinin en inovatif eserleri görücüye çıktı.

“Memnuniyet oranı yüzde 96,8”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, birinci kere düzenledikleri bu fuarda Eskişehir’in ulusal ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyduklarını söyledi. Fuara iştirakçi ve ziyaretçi ilgisinden mutlu olduklarını belirten Ersözlü, şöyle konuştu:

“T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma endüstrinde faaliyet gösteren kıymetli firmalar fuarımıza katıldı. Başta savunma ve havacılık endüstrinin gururu olan bu firmalar olmak üzere fuarımıza katılan ve ziyaret eden firmalar ortasında kıymetli iş birliği tabanı oluşturuldu. Fuarımız esnasında 633 B2B yani ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Yaptığımız ankette iştirakçilerimizin yüzde 96,8’i memnuniyetini tabir ettiler.”

Hibrit fuar imkanları sunuldu

Eskişehir Sanayi Fuarı’nın online ayağında Tüyap, yeni jenerasyon fuarcılık anlayışının gereği olarak iştirakçilere ve ziyaretçilere son teknolojiyle gerçekleştirilen hibrit fuar imkanlarını sundu. Fuarda iştirakçilerin sergilediği eserleri online olarak da görebilen ziyaretçiler, Tüyap’ın dijital kozmosu MyTüyap’ın eserlerinden Business Connect platformunu kullanarak iştirakçi firmalarla online B2B ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Dört gün süren fuar boyunca, Business Connect’e kaydolan 3 bin 387 ziyaretçi, 109 iştirakçi firma ile irtibata geçti ve toplam 203 online görüşme gerçekleştirildi. Türkiye başta olmak üzere Cezayir, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Gana, Hindistan, İran, İrlanda, İtalya, Lübnan, Fas, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Filistin, Sırbistan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere’den 129 ziyaretçi fuarı online olarak gezerken, Business Connect’te iştirakçiler tarafından sergilenen 849 inovatif eseri de inceleme imkanı buldular. Fuar tarihleriyle hudutlu kalmayan Business Connect sayesinde 23 Haziran’a kadar iştirakçi ve ziyaretçiler iş ilişkisi kurmaya devam edecek.

SSB’den öğrencilere proje takviyesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteklediği fuarlardan olan Eskişehir Sanayi Fuarı’nda, Başkanlık tarafından üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu projelere de “proje desteği” verildi.

Eskişehir’in, birinci “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Türk endüstrisinin ve savunmasının geleceğine damga vuracak bahislerde kıymetli etkinliklere de sahne oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin önde gelen hocalarının düzenlediği konferanslarda, İHA’lardan (insansız hava araçları) geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojene kadar geleceğin birçok teknolojisi masaya yatırıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı