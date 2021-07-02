Esnaflar halen iş yapamıyor, Hiçbir destek almayan esnafımız var

GÜZEL Parti Çanakkale Vilayet Teşkilatı esnaf ziyaretlerine tüm süratiyle devam ediyor. Meseleleri yerinde tespit ederek istek ve dertleri raporlayan teşkilat, rapor haline getirdikleri meseleleri Ankara’ya taşıyor.

Bu kapsamda vilayet lideri Selahattin Yıldızlar ve takımı Çanakkale Merkez Demircioğlu esnafını ziyaret etti. Burada esnafların problemlerini tek tek dinleyen lider Yıldızlar, “Esnaflarımızı ziyaret ederek, onları dinleye devam ediyoruz. Esnaflarımız hala büyük sorunda olduklarını söylüyor. Birçoğu gereken dayanağı alamadığını ve kirasını dahi vermekte epey zahmet çektiğini belirtiyor. Bilhassa sigorta primleri, kredi borçları, işçi sigortası konularnda devletn hiçbir takviyede bulunmadığını bu sıkıntı periyotlarında dahi vergi ödediklerini belirtiyorlar.

Hükümet hergün çıkıp alay eder üzere esnafın her zamna yanında olduğunu, komik sayılarla onları desteklediklerini belirtiyor. Esnaflarımızsa tam aksisini söylüyor. Hani nerde bu takviyeler? Birçok esnaf borcunu ödeyemedi, kredisini ödeyemedi, kirasını veremedi. Ki nasıl sahi çıktı bu esnafa? Kaç kere sokağa çıkmışlar, milleti dinlemişler ki? Oturdukları yerden, herşeyden bir haber kürsüde ezbere konuşmaya devam ediyorlar” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı