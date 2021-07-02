Eti Bakır, su ve karbon ayak izini çıkardı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 24’üncü sırada yer alan Eti Bakır,9 işletmesindeki su ve karbon ayak izini çıkardı. Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, sonuçların dünya madencilik ortalamasının altında olduğunu belirterek, “Önümüzdeki 5yılda bu oranları 10 düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Cengiz Holding’in iştiraki Eti Bakır A.Ş., Türkiye’nin bakır gereksiniminin yaklaşık 20’sini tek başına karşılayarak her yıl 750 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlıyor. İktisada sunduğu katkıyı, etrafa karşı hassas yaklaşımlarıyla da destekleyen Eti Bakır, 9 tesisine ilişkin su ve karbon ayak izini çıkardı. Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, su kaynaklarının verimli kullanımı, atık suyun üretimde yine kullanılması, madencilikte çağdaş üretim usullerinin yürütülmesi üzere tedbirlerle su ve karbon ayak izi ölçüsünde, dünya madencilik kesimi ortalamalarına nazaran hayli rekabetçi durumda bulunduklarını söyledi.

Ayak izi çalışmalarının; İzmir – Halıköy, Kastamonu – Küre, Samsun, Giresun – Lahanos, Artvin – Murgul, Artvin – Cerattepe, Adıyaman, Siirt – Madenköy, Mardin – Mazıdağı işletmelerini kapsadığını lisana getiren Akbaş, şöyle devam etti: “Dünya bakır üretimi ortalamalarına baktığımızda 1 ton bakır üretimi için 97 metreküp su kullanıldığını görüyoruz. Bu ölçü Eti Bakır tesislerinde 73 metreküp. Tekrar dünyada bakır işletmelerinin ortalama karbon emisyon oranı üretilen her bir kilogram bakır için 3,7 kilogram karbondioksit civarında. Eti Bakır’da ise bu oran 3,2 kilogram. Bakır üretiminde bir sanayi devi olarak Eti Bakır’ın öncelikli gündem unsurlarının ortasında, sürdürülebilirlik bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki devirde tesis bazında yapacağımız çalışmalarla su ve karbon ayak izimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek beş yıl içinde ayak izimizi 10 düşürmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

YUTAKLAR ARTIRILACAK

Karbondioksit emisyonlarını aşağı çekmek için yutakların kıymetine değinen Asım Akbaş, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir bir madencilik için çok değerli karbondioksit yutakları olan ağaçlandırma çalışmalarımıza önümüzdeki periyotta de devam edeceğiz. Halihazırda dört tesisimizde bulunan yaklaşık 1,5 milyon ağacımız sayesinde yılda 58.420 tonluk karbondioksit yutağı oluşturduk. Bu yutağın da etkisiyle1 kilogram bakır üretimi başına ortaya çıkan 3,2 kilogramlık karbondioksit salımını 2,6 kilograma düşürdüğümüzü söyleyebiliriz. Bu da karbon ayak izimize olumlu katkı yapıyor.”