ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri’ne Blokchain Teknolojisi ile oluşturulan sertifikaları verildi

ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri’ne Profesyonel Satışın Bileşenleri Eğitiminde Blokchain Teknolojisi ile Oluşturulan Sertifikaları Verildi

ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri satış grubuna, Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde verilen Profesyonel Satışın Bileşenleri eğitimi sonrası blokchain teknolojisi ile oluşturulan sertifikaları verildi.

Eğitim tahlillerinde Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık ile ilerlemeyi tercih eden ve dalının başkanları ortasında yer alan ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri blokchain teknolojisi kullanılarak sertifikalandırılan özel kuruluşlardan biri olmuştur.

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık, eğitim verdiği iştirakçilerin isimlerine tanımlanmış sertifikalarını özel bir Quorum blockchaini üzerinde inançlı ve değiştirilemez bir biçimde saklanmaktadır. Asimetrik kriptografi ile doğrulanabilen bu dijital sertifikaları tüm iştirakçiler özgeçmişlerine, toplumsal medya profillerine ekleyebilmekte, dilediği kişi ve kurumla paylaşabilmektedirler.

Hibya Haber Ajansı