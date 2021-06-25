EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sıhhati Merkezi, yapılan açılış merasimin akabinde hizmete girerek hasta kabulüne başladı. Gerçekleştirilen açılış merasimine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ üst idaresi, senato üyeleri, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Ersin, fakülte akademisyenleri ve idari işçi katıldı.

Eğitim-öğretim, bilimsel çalışmalar ve sunulan sıhhat hizmetleri açısından alt yapısını ve donanımını daima güncelleyen, dünyanın kıymetli diş hekimliği fakülteleri ortasında yer alan EÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yeni merkezinin açılışı münasebetiyle bir ortada olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “10 bin metrekarelik kullanım alanı olan merkezimiz ile fakültemizin eğitim ve sıhhat hizmetlerinde sahip olduğu kalitenin artırılmasında değerli bir adım atmış bulunuyoruz. Merkezimizin sağlayacağı imkanlar sayesinde attığımız bu adımın, sıhhat hizmetlerimizin daha geniş bölümlere ulaştırılmasında ve yaşanan bir kadro ıstırapların aşılmasında da tesirli olacağına inanıyoruz. Bilhassa bölgemizdeki engelli hastaların genel anestezi ile diş tedavileri sırasında yaşadığı büyük dertler, ek binadaki üstün ameliyathane imkanları sayesinde sona erecektir. Ayrıyeten diş hekimliği fakültemizin artan kapasitesiyle birlikte, gerek global sıhhat hizmetlerindeki kaliteyi artırmak gerekse ülke iktisadına katkı sağlamak gayesiyle hızlandırmayı hedeflediğimiz sıhhat turizmi hizmetlerimiz de güçlenecektir. Tüm bu nedenlerle, güçlü altyapı imkanlarıyla üniversitemizin eğitim ve sıhhat hizmetlerinde sahip olduğu başarılı pozisyonu daha ileri taşıyacağına inandığımız merkezimizin açılışını gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz. Üniversitemize ve ülkemize güzel olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Ersin ise “Fakültemiz; hasta hizmeti açısından dünya standartlarında sıhhat hizmeti sunan, ulusal akreditasyona sahip olarak hizmet veren, Sıhhat Bakanlığınca A plus ilan edilmiş bir fakültedir. Bunun yanında bölgemizin birinci diş hekimliği fakültesi olarak yarım asırdan fazla müddettir eğitim hayatına devam ediyor. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi üniteleri ve alt yapı çalışmaları ile tümüyle yenilenen kliniklerde hastalara en âlâ hizmet sunuluyor. Ayrıyeten dünyaca kabul gören sıralama kuruluşlarının raporlarında da en yeterli 200 diş hekimliği fakültesi ortasında yer alıyoruz. Türkiye’de birinciyiz. Merkezimizin açılışı ile birlikte başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bizlerden dayanağını esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a ve merkezimizin hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı