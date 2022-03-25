EÜ İletişim Fakültesi Futsal Takımı namağlup çeyrek finale yükseldi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen fakülteler arası futsal (salon futbolu) turnuvasında İletişim Fakültesi Futsal Takımı, B grubundan namağlup şekilde çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı dört maçtan üç galibiyet bir beraberlikle ayrılan İletişim Fakültesi, son maçında Sağlık Bilimleri Fakültesini 10-5 skorla mağlup etti.

Ege Üniversitesi 50. Yıl Spor Salonunda oynanan İletişim Fakültesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi maçının birinci hakemliğini Gökhan Takataş, ikinci hakemliğini Ozan Mantoğu, masa hakemliğini ise Furkan Kobak üstlendi. Arş. Gör. Bahadır Burak Solak’ın antrenörlüğünü yaptığı İletişim Fakültesi Futsal Takımı, 20 dakikalık devrenin sonuna 6-3 önde girerken maç sonunda da rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Maç boyunca İletişim Fakültesi dört, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise bir sarı kart aldı.

B Grubunda dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alan İletişim Fakültesi Futsal Takımı, gruptaki diğer maçlarında Ödemiş MYO’yu 7-5, Urla Denizcilik MYO’yu ise 6-1 mağlup etmişti. İletişim, tek beraberliğini ise 10-10’luk skorla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi karşısında aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı