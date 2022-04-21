EÜ’de “Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı” düzenlenecek

Ege Üniversitesinde (EÜ) öğrencilere yönelik olarak “Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı” gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrencilere araştırma ve bilimsel düşünme farkındalığı ile girişimcilik, araştırma projesi hazırlama ve sunma becerisi kazandırmak, araştırma süreçlerini kavratmak amacıyla oryantasyon programı düzenlenecek. EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM- TTO), Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM), Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (Ege-UZEM) iş birliği ile düzenlenecek olan AROM Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı, 16 Mayıs – 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Araştırmacı öğrenci havuzunu genişletme, öğrenci katılımlı proje, yayın ve patentlerin sayısını artırma hedefiyle yapılacak olan eğitimler sonunda öğrencilere EGESEM sertifikası verilecek. AROM Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı https://akademi.ege.edu.tr/ adresi üzerinden asenkron olarak yapılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı