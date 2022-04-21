Ünlü Menkul Değerler’de hesap açan ilk 100 kişi Finnet analizlerine ücretsiz ulaşacak

Ünlü Menkul Değerler’de hesap açan ilk 100 kişi Finnet analizlerine ücretsiz ulaşacak

 Türkiye’de finans piyasalarının gelişmesi için birçok yeniliğe imza atan ÜNLÜ & Co grubu iştiraki ÜNLÜ Me
Ana Sayfa Eğitim 21 Nisan 2022 13 Görüntüleme

EÜ’de “Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı” düzenlenecek

EÜ’de “Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı” düzenlenecek

Ege Üniversitesinde (EÜ) öğrencilere yönelik olarak “Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı” gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrencilere araştırma ve bilimsel düşünme farkındalığı ile girişimcilik, araştırma projesi hazırlama ve sunma becerisi kazandırmak, araştırma süreçlerini kavratmak amacıyla oryantasyon programı düzenlenecek. EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM- TTO), Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM), Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (Ege-UZEM) iş birliği ile düzenlenecek olan AROM Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı, 16 Mayıs – 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Araştırmacı öğrenci havuzunu genişletme, öğrenci katılımlı proje, yayın ve patentlerin sayısını artırma hedefiyle yapılacak olan eğitimler sonunda öğrencilere EGESEM sertifikası verilecek. AROM Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı https://akademi.ege.edu.tr/ adresi üzerinden asenkron olarak yapılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Polisan Holding Hayal Mühendislerini Arıyor

Polisan Holding Hayal Mühendislerini Arıyor