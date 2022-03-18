EÜ’de “Çocuk Üniversitesi”nden mezun olan 50 öğrenci diplomalarını aldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Genç Kızılay Topluluğu ile Türk Kızılay iş birliğinde “Geleceği hayalleri olan çocuklar inşa edecek” mottosuyla hayata geçirilen “Çocuk Üniversitesi Projesi”nin diploma töreni gerçekleştirildi. Çocukların üniversite hayatını yakından tanımaları amacıyla düzenlenen projede, Ege Üniversitesi öğrencileri Çocuk Üniversitesi öğrencileriyle bir arada eğitim aldı. Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan 50 öğrenciye düzenlenen törenle diplomaları takdim edildi.

EÜ Kültür Sanat Evinde yapılan törene EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Aysel Ildızlı’nın yanı sıra; öğretmenler, Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

“Türk Kızılay’ı nerede olursa olsun beklenendir”

Törende konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, “İlk mezuniyetinizi Ege Üniversitesi’nde yaşamış olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Sizleri, üniversite mezunları olarak da Ege Üniversitesinden mezun ederiz. Sizler bu mezuniyet töreninde dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin ‘Ah nerede o hilal’ dediği beklenen bir yardım kuruluşu olan Türk Kızılay’ının mezunlarısınız. Türk Kızılay’ı nerede olursa olsun beklenendir, aranandır, özlenendir. Bu hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu projenin oluşmasında emek verenlere, katkı sunanlara şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

“Projemiz amacına ulaştı”

Genç Kızılay Topluluğunun kurulduğu günden itibaren çok yol aldığını ifade eden Türk Kızılay Genel Merkez Proje ve Fon Birimi sorumlusu Alperen Şeberoğlu, “Genç Kızılay Teşkilatlarımızdan ayrı olarak üniversite teşkilatlarımızın içinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren 13 üniversitemizde ‘Çocuk Üniversitesi’ projesini gerçekleştirdik. Bu projeye ilk olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde başladık. Şu anda da Ege Üniversitesi durağındayız. Bu zamana kadar 300 öğrencimizi mezun ettik. Bundan sonra 6 üniversite de daha öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Burada yüzlerdeki tebessümleri ve kurulan bağları görmek bizler için gerçekten çok güzel. Bu bizlere projenin amaçlarına ulaştığını gösteriyor” dedi.

“Egeli gençler bilgilerini minik kardeşleri ile paylaştı”

Projenin amacına değinen Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, “Hepimiz eğitim hayatımıza ilkokulda başlıyoruz daha sonra ortaokul ve lise akabinde de üniversite hayatına adım atıyoruz. Bugün biz özellikle İzettin Furkan Aydın’ın öncülüğündeki EÜ Genç Kızılay Topluluğu’nun desteğiyle ilkokuldaki çocuklarımıza, üniversitedeki gençlerimizle bir araya getirmek onların tecrübelerinden faydalandırmak ve sizlerle güzel anılarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Bu etkinlikle amacımız çocuklarımızı abileriyle ablalarıyla bir araya getirmekti. Bu çalışmamız vesilesiyle bizlerden desteğini esirgemeyen başta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan hocalarımıza, herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı