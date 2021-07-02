Euro 2020’nin en değerlisi Kylian Mbappe

KPMG Football Benchmark grubu değerlendirmesine nazaran; Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki en pahalı 10 futbolcunun toplam pahası 1 milyar 189 milyon euroyken, dorukta 189 milyon euroluk kıymetiyle Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe yer aldı. 127 milyon euroluk kıymetiyle Harry Kane ikinci sırada, üçüncü sırada ise 121 milyon euroyla Marcus Rasford var.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (Euro 2020) heyecanı tüm süratiyle devam ederken, KPMG Football Benchmark grubu, turnuvada forma giyen ‘En pahalı 10 futbolcu’yu açıkladı. Toplam 621 futbolcunun uğraş ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki en pahalı 10 futbolcunun toplam bedeli 1 milyar 189 milyon euroyken, birinci sırada Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe yer aldı. 189 milyon euroluk piyasa kıymetiyle doruğa çıkan 22 yaşında futbolcu, şu anda dünyanın da en bedelli futbolcusu pozisyonunda bulunuyor.

Listede dört İngiliz futbolcu bulunuyor

Kylian Mbappe’nin akabinde İngiltere’nin golcüsü Harry Kane, 127 milyon euroluk kıymetiyle ikinci sırada, bir öteki İngiliz Marcus Rashford da 121 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı. ‘Euro 2020’nin en bedelli 10 futbolcusu’ listesinde İngiltere’den dört, Belçika’dan iki, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz’den birer futbolcu yer aldı. Sakatlığı nedeniyle İngiltere Ulusal Ekibi takımından son anda çıkarılan Trent Alexander-Arnold’un yerine ‘En kıymetli 10 futbolcu’ listesine 93 milyon euroluk bedeliyle Almanyalı Joshua Kimmich girdi.

Uçak: Premier Lig’in marka pahası değerli

KPMG Türkiye Spor Bölüm Önderi Hakan Uçak, ”Dünyanın en pahalı oyuncusu olan Kylian Mbappe’nin bu listede de dorukta olması kaçınılmazdı. Listede dört tane İngiliz futbolcunun olması dikkat çekiyor. Bunun nedeni de İngiltere Premier Ligi’nin marka kıymetini çok yüksek olmasıdır. Listedeki altı futbolcunun Premier Lig’de oynuyor olması da bunu gösteriyor” dedi.

İşte Euro 2020’nin ‘En bedelli 10 futbolcu’su:

SIRA FUTBOLCU KIYMET (€) 1 Kylian Mbappe (Fransa) 189 milyon 2 Harry Kane (İngiltere) 127 milyon 3 Marcus Rashford (İngiltere) 121 milyon 4 Raheem Sterling (İngiltere) 115 milyon 5 Kevin de Bruyne (Belçika) 115 milyon 6 Bruno Fernandes (Portekiz) 114 milyon 7 Jadon Sancho (İngiltere) 110 milyon 8 Romelu Lukaku (Belçika) 105 milyon 9 Frenkie de Jong (Hollanda) 100 milyon 10 Joshua Kimmich (Almanya) 93 milyon

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı