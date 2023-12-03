EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu

EURO 2024 kura çekimi gerçekleşirken A Milli Takım’ın turnuvada karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

EURO 2024 kura çekimi gerçekleşti. Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen organizasyonda gruplar belli oldu.

Kura çekimine 2. torbadan katılan A Milli Takım’ın turnuvadaki rakipleri Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi oldu.

Turnuvanın açılış maçı 14 Haziran Cuma günü Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

EURO 2024 grupları

A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı

E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı

F Grubu: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off C kazananı

Türkiye’nin EURO 2024 fikstürü

A Milli Takım turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran’da Dortmund’da C Yolu’ndan gelecek rakibiyle yapacak.

Milliler gruptaki ikinci maçında 21 Haziran’da yine Dortmund’da Portekiz ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar grup etabında son maçını 26 Haziran’da Hamburg’da Çekya’ya karşı oynayacak.

EURO 2024 play-off eşleşmeleri

EURO 2024’te yer alacak son 3 takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenen ülkelerin oynayacağı play-off maçlarının ardından belli olacak. 

C Yolu play-off galibi Türkiye’nin grubunda yer alacak.

Kaynak : İGFA

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  1. EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu için yorumda bulun
    3 Aralık 2023  

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