Evcil hayvanımın dişlerini ne sıklıkta fırçalamalıyım

Tıpkı insanlar gibi, köpekler ve kedilerin de sağlıklı diş etlerine ve dişlere sahip olmaları gerekir. Ne yazık ki, birçok evcil hayvan sahibi çeşitli nedenlerle evcil hayvanlarının dişlerini fırçalamıyor.

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Murat Akbaş, evcil hayvanların diş sağlığı konusunda önemli bilgiler verdi:

DİŞ KAYBINA NEDEN OLABİLİR

“Kötü diş bakımı birçok sağlık sorununa neden olabilir. Örneğin, birçok evcil hayvan 2-3 yaşına kadar diş hastalığına sahiptir. Diş hastalıkları ağrılı ve şiş diş etlerine ve hatta diş kaybına neden olabilir.

Ciddi diş hastalıklarını önlemek için evcil hayvanınızın dişlerini haftada en az iki ila üç kez fırçalamanız ve yılda bir kez profesyonel diş temizliğine götürmeniz önerilir.

PEKİ NASIL FIRÇALAYACAĞIZ?

Evcil hayvanınız muhtemelen ağzına ilk diş fırçasını soktuğunuzda dişlerini fırçalamanıza izin vermeyecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek evcil hayvanınızın sürece alışması için biraz zaman ayırın.

İnsan diş macunu bir evcil hayvanın midesini rahatsız edebilir. Bu yüzden evcil hayvan diş macunu ve evcil hayvan diş fırçası kullanalım. Hayvan diş fırçaları insan diş fırçasından daha küçüktür ve daha yumuşak kıllara sahiptir. Kedi dişleri çok küçük olduğundan, kedi diş fırçanız yoksa gazlı bez veya pamuklu çubuklar kedi dişlerini fırçalamak için işe yarayabilir.

MASAJLA BAŞLAYIN

Evcil hayvanınızın dudaklarına, dişlerine ve diş etlerine masaj yapın. Parmaklarınızı kullanarak, evcil hayvanınızın dudaklarına günde bir veya iki kez bir dakikaya kadar yavaş, dairesel hareketlerle masaj yapın. Daha sonra aynı hareketi kullanarak dişlerine ve diş etlerine masaj yapın. Evcil hayvanınızın bu masajla rahat etmesi için birkaç haftaya ihtiyacı olabilir.

Evcil hayvanınız diş eti masajına alıştıktan sonra parmaklarınızdan birine bezelye büyüklüğünde kedi veya köpek diş macunu koyun ve evcil hayvanınızın tadına bakmasına izin verin, ardından evcil hayvanınızı ödüllendirin. Birkaç gün içinde evcil hayvanınızın diş macununu tatması ile ödüllendirilmesi arasındaki süreyi artırın.

ÖDÜLLENDİRİN

Daha sonra diş fırçasına az miktarda evcil hayvan diş macunu koyun ve evcil hayvanınızın diş fırçasını yalamasına izin verin. Onu yine hemen ödüllendirin. Bunu birkaç gün boyunca yapın, yalama ile ödül arasındaki süreyi artırın.

Evcil hayvanınız alıştıktan sonra dişlerini fırçalayarak ilerleyebilirsiniz. Dişleri küçük, dairesel hareketlerle temizleyin. Evcil hayvanınızın ağzının bir bölgesinden başlayarak dudağını nazikçe kaldırın ve dişlerin dışını ve diş eti çizgisini temizleyin. Her 5-10 saniyede bir durun. Evcil hayvanınızın dişlerini fırçalamanız yaklaşık 30 saniye ila bir dakika sürmelidir.

Evcil hayvanınızın dişlerini fırçalamayı keyifli bir deneyim haline getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın, ancak bu konuda sorun yaşıyorsanız veterinerinize danışın.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı